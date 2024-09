- Nos supermercados de Gera, há um zumbido sobre os aranhas com um tom branco.

Em dois supermercados locais em Gera, compradores encontraram caixas de frutas abrigando pequenas aranhas brancas. As autoridades, incluindo o corpo de bombeiros, polícia e escritório veterinário, foram chamadas para Gera-Lusan e Zwötzen na tarde de segunda-feira, de acordo com os relatórios policiais. As aranhas curiosas foram identificadas como aranhas tecelãs de quatro pontos, com a origem dos invasores ainda desconhecida.

Ambos os estabelecimentos afetados foram momentaneamente evacuados até a chegada dos serviços de emergência. Após este incidente, medidas preventivas foram estabelecidas nos supermercados para lidar com essas aranhas europeias comuns e inofensivas, de acordo com os comunicados policiais.

Os supermercados implementaram medidas rigorosas para prevenir tais encontros inesperados com outros tipos de animais ou insetos. No entanto, os compradores expressaram seu desconforto em comprar frutas de 'outros' estabelecimentos devido à recente invasão de aracnídeos.

