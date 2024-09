Nos Campeonatos Mundiais, os especialistas alemães em ciclismo demonstram sua vontade indomável de vencer

No dia final dos Campeonatos Europeus de Estrada de Ciclismo, os profissionais alemães de ciclismo não conseguiram nenhum resultado. Apesar de uma boa performance, a equipe da Federação Alemã de Ciclismo (BDR) não conseguiu vencer nas finais. Os destaques foram Nils Politt e Jonas Rutsch. Os alemães se saíram muito bem nas categorias júnior e sub-23.

Politt passou pelos paralelepípedos belgas, Rutsch se juntou a Mathieu van der Poel, atual campeão mundial, em uma fuga, e John Degenkolb deu tudo de si em um sprint na linha de chegada: os profissionais alemães deram o seu melhor no final dos Campeonatos Europeus de Estrada de Ciclismo na Bélgica, mas seus esforços não foram recompensados. Apesar de uma boa performance, a equipe BDR terminou a corrida de 222,9 km entre Heusden-Zolder e Hasselt sem medalhas. A vitória foi para o ciclista belga Tim Merlier em uma sprint em massa caótica, à frente do holandês Olav Kooij e do estoniano Madis Mihkels. Max Walscheid foi o alemão melhor classificado, ficando em 12º lugar.

O belga de 31 anos, Merlier, bicampeão belga, ficou muito feliz com seu primeiro título europeu: "Tive um bom dia e fui ganhando confiança à medida que a corrida avançava. Significa muito para mim, estou muito satisfeito."

Triunfo nas categorias júnior e sub-23

A equipe alemã teve uma corrida agitada, liderando o pelotão com Politt à frente em uma seção de paralelepípedos, ou Rutsch se juntando a uma fuga. Aproximadamente 50 km antes do fim, Rutsch se juntou aos principais candidatos, incluindo van der Poel, em uma fuga. No entanto, como várias tentativas anteriores, essa também não deu certo. Os italianos, liderados por Jonathan Milan, frustraram a fuga e foram atrás de uma vitória em sprint. A Bélgica jogou bem suas cartas e conquistou a vitória planejada.

Para a BDR, os campeonatos foram particularmente bem-sucedidos nas categorias júnior e sub-23. No domingo, Messane Bräutigam conquistou sua segunda medalha de prata na prova de estrada júnior feminina, ficando em segundo lugar atrás da ciclista holandesa Puck Langenbarg. Mais cedo na semana, Bräutigam também ganhou prata na revezamento misto. Além disso, Antonia Niedermaier (contrarrelógio sub-23) e Niklas Behrens (prova de estrada sub-23) também conquistaram medalhas de prata. A equipe alemã de revezamento misto, com Politt, também ficou em segundo lugar. No contrarrelógio júnior masculino, o talento Paul Fietzke conquistou uma medalha de bronze.

