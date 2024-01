Noah Hoffman: Ex-esquiador olímpico de cross-country tem "medo" dos atletas que se manifestam em Pequim 2022

Hoffman, que se retirou do esqui competitivo após os Jogos de PyeongChang em 2018, diz estar preocupado com o histórico de direitos humanos do Partido Comunista Chinês (PCC) e com a falta de apoio demonstrado pelo Comité Olímpico Internacional (COI).

No início deste mês, um funcionário de Pequim 2022 disse que os atletas que demonstrarem um comportamento que "é contra o espírito olímpico, especialmente contra as leis e regulamentos chineses" enfrentarão "certas punições".

O COI reiterou posteriormente que qualquer forma de protesto não deve ocorrer durante a competição ou cerimónias de entrega de medalhas, mas o Comité Olímpico disse que os atletas são livres de expressar as suas opiniões durante as conferências de imprensa e entrevistas.

"Tenho medo pelos atletas que vão para lá, porque os atletas estão a entrar numa situação muito difícil com as restrições à expressão na China", diz Hoffman à CNN Sport.

"Os atletas foram avisados pelo comité organizador de que, se violarem as leis da China, serão punidos, mas as leis da China, no que diz respeito ao discurso, são extremamente opacas.

"Não é de todo claro que tipo de discurso pode ser considerado ilegal."

Hoffman afirma que a forma como foi tratado o caso de Peng Shuai mostra o quão perigoso pode ser para os atletas que decidem falar contra a China.

Em novembro passado, temeu-se que Peng fosse mantida incomunicável pelo governo chinês depois de ter publicado uma longa narrativa nas redes sociais chinesas em que acusava o vice-primeiro-ministro Zhang Gaoli de a ter forçado a ter relações sexuais durante anos.

Em 30 minutos, o post foi retirado do ar e os censores chineses começaram a apagar todos os vestígios da sua acusação, retirando qualquer referência das ondas de rádio da China.

De facto, quando a CNN transmite a história, os sensores chineses mudam a emissão para barras coloridas, proibindo qualquer menção à história na China.

LER: O que é preciso saber antes de Pequim 2022

Os atletas estão a ser aconselhados a comprar telemóveis de reserva

Mais tarde, Peng negou ter feito a alegação de agressão sexual e o COI foi forçado a defender a forma como lidou com a situação depois de divulgar imagens de videochamadas com a estrela do ténis chinês e declarar que ela está segura e bem.

No entanto, não foi confirmada qualquer verificação independente do seu bem-estar.

"O COI tratou o assunto como algo que deve ser varrido para debaixo do tapete. Que triste, que triste situação", disse a analista desportiva da CNN, Christine Brennan.

"E o COI será lembrado por isso durante muito, muito tempo", disse ela.

Foram também divulgadas imagens de Peng a participar numa competição de esqui e a aparecer com a lenda do basquetebol Yao Ming numa competição de esqui em Xangai.

Os activistas dos direitos humanos afirmaram entretanto que o COI estava a colocar Peng em "maior risco" e que as videochamadas eram encenadas.

O Governo chinês não reconheceu as alegações de abuso sexual. Mas o seu Ministério dos Negócios Estrangeiros disse esperar que a "especulação maliciosa" sobre Peng acabasse.

'Risco de vigilância'

Personalidades desportivas de renome, incluindo a estrela da NBA Enes Kanter Freedom, também criticaram o tratamento dado pela China à comunidade uigur, ao Tibete, a Taiwan e a Hong Kong.

O Departamento de Estado norte-americano afirmou acreditar que a China está a cometer um genocídio contra a sua população uigur. Segundo o departamento, cerca de dois milhões de pessoas estão detidas numa rede de campos de internamento e são sujeitas a tortura, esterilização e privação de alimentos.

A China nega quaisquer violações dos direitos humanos. Insiste que os seus campos de reeducação são necessários para prevenir o extremismo religioso e o terrorismo na região.

"O COI provou que está muito mais interessado em apaziguar as autoridades chinesas do que em proteger os atletas", acrescentou Hoffman.

"Infelizmente, vimos o COI trabalhar com o PCC para encobrir a história de Peng Shuai e ignorar as suas alegações de agressão sexual, em vez de trabalhar para a proteger".

Hoffman também atacou a China depois de ter sido alertado para a falta de privacidade.

Os comités olímpicos nacionais de várias nações ocidentais avisaram os atletas para deixarem os seus telefones e aparelhos pessoais em casa e para usarem telefones temporários devido aos riscos de segurança e vigilância.

"Por isso, tenho medo dos atletas que vão para Pequim", disse Hoffman. "Os atletas estão a ser aconselhados a comprar telemóveis e computadores alugados porque não vão ter qualquer privacidade digital em Pequim."

A China condenou repetidamente quaisquer tentativas de politizar o desporto, afirmando que o boicote diplomático dos EUA e de outros países se baseia em "preconceitos ideológicos" e em "mentiras e rumores", sendo uma tentativa de perturbar os Jogos.

LER: China diz que os bilhetes para os Jogos Olímpicos de inverno não serão vendidos ao público em geral devido à Covid-19

'Não vale a pena o risco'

Embora Hoffman diga que sempre foi franco, ele admite ter evitado tópicos controversos durante sua carreira atlética.

O atleta de 32 anos, que recentemente trabalhou numa iniciativa com o Projeto Púrpura para angariar fundos e sensibilizar as pessoas para os abrigos de violência doméstica, quer que outros atletas usem as suas plataformas para falar sobre os temas que mais lhes interessam.

No entanto, aconselha os atletas que vão a Pequim 2022 a esperar até estarem em casa antes de se pronunciarem.

"Antes de mais, penso que os atletas devem ter sempre a possibilidade de falar. Penso que, antes de mais, são seres humanos e, como todos os seres humanos, têm o direito de expressar a sua opinião", acrescenta.

"Não acredito que os administradores desportivos tenham o direito de limitar a expressão dos atletas.

"Mas, uma vez que os atletas estão na China, não vale a pena correr o risco de os atletas chegarem e fazerem uma declaração política.

"Espero que nenhum atleta seja colocado numa situação como a de Peng Shuai".

Hoffman trabalha agora com a Global Athlete, um movimento que procura dar aos atletas uma voz unificada para tomarem as suas próprias decisões.

A esperança é nivelar o "desequilíbrio de poder" entre os atletas e as administrações desportivas.

Críticas do COI

Hoffman quer ver mudanças radicais no COI e apelou aos atletas, bem como aos órgãos políticos, para que garantam que a organização seja responsabilizada pelas suas acções, nomeadamente em matéria de direitos humanos.

"O Movimento Olímpico não existe sem os atletas e esse tipo de influência é fundamental quando se está a tentar mudar uma organização tão enraizada como o COI", afirma.

"O COI funciona realmente como uma organização autoritária. Nesta altura, não são totalmente responsáveis perante nenhum governo, nenhum patrocinador ou apoiante financeiro. Não são certamente responsáveis perante os atletas.

"O COI usa os atletas para legitimar o que faz, em vez de ouvir os atletas, negociar com os atletas, responder às necessidades dos atletas".

O COI ainda não respondeu ao pedido da CNN para comentar o comentário de Hoffman, mas disse anteriormente à CNN: "Os Jogos Olímpicos são o único evento que reúne o mundo inteiro numa competição pacífica".

"Dada a participação diversificada nos Jogos Olímpicos, o COI deve manter-se neutro em todas as questões políticas globais.

"O COI reconhece e defende sempre os direitos humanos consagrados nos Princípios Fundamentais da Carta Olímpica e no seu Código de Ética.

"Somos responsáveis por garantir o respeito da Carta Olímpica no que respeita aos Jogos Olímpicos e levamos esta responsabilidade muito a sério.

"Todas as partes interessadas têm de dar garantias de que os princípios da Carta Olímpica serão respeitados no contexto dos Jogos."

O COI criou também a Comissão de Atletas que, segundo o COI, serve de elo de ligação entre os atletas e a organização.

Os Jogos Olímpicos de inverno de Pequim têm início marcado para 4 de fevereiro.

Fonte: edition.cnn.com