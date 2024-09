- No verão de 2025, Novak diz adeus a Wetzlar.

"Fim de uma era: Domen Novak, nossa estrela do handebol, deixará o HSG Wetzlar a partir do verão de 2025, anunciou o clube. O talentoso jogador de 26 anos se transferirá para o rival de liga SG Flensburg-Handewitt, putting an end to sua passagem de sucesso pelo HSG," diz a declaração do clube.

"Estamos tristes em vê-lo partir, já que Domen se tornou uma peça fundamental de nossa equipe, com apresentações de alto nível," disse Jasmin Camdzic, diretor esportivo do HSG. "No entanto, temos que enfrentar a realidade. Quando um jogador se sai tão bem, torna-se difícil mantê-lo por muito tempo."

Domen começou sua jornada com o HSG em 2021, após transferência do clube esloveno RK Celje. Em sua última temporada com o HSG, ele se tornou o maior artilheiro do clube, com um total de 183 gols. No verão, ele garantiu um impressionante quarto lugar com a seleção eslovena de handebol nos Jogos Olímpicos de Paris.

