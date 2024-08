- No terceiro round, a vitória vai para Niemeier, equipado com sacos de gelo.

Julia Niemeier lutou contra o sol escaldante do meio-dia de Nova Iorque com compressas de gelo e comemorou ao superar o desafio do calor. Pela primeira vez em dois anos, a tenista de Dortmund, de 25 anos, avançou para a terceira rodada de um torneio de Grand Slam. Ela venceu a competidora japonesa Moyuka Uchijima por 6-4, 6-0 na primeira rodada do US Open.

"É muito impressionante chegar à terceira rodada", disse Niemeier ao Sportdeutschland.TV. "Fico feliz por ter conseguido vencer no segundo set."

Revirando a maré

Niemeier assumiu o comando desde o início, com temperaturas chegando a 34°C, e eliminou Uchijima, que havia derrotado Tamara Korpatsch anteriormente. Agora, Niemeier enfrentará entweder a campeã olímpica Zheng Qinwen, da China, ou a russa Erika Andrejewa. Infelizmente, sua amiga próxima Eva Lys não conseguiu avançar além da segunda rodada, com uma derrota apertada de 2-6, 6-1, 5-7 para a checa Marie Bouzkova.

Niemeier surpreendentemente chegou às quartas de final de Wimbledon e à quarta rodada do US Open em 2022, mas depois entrou em uma fase ruim, caindo para a 175ª posição no ranking mundial, antes de subir novamente nesta temporada. Atualmente, ela está na 101ª posição e deve voltar ao top 100 após o US Open. "Não foi fácil, mas é gratificante saber que permanecemos no caminho certo", afirmou ela. "Tenho uma equipe que sempre acreditou em mim. É ótimo poder retribuir agora."

Niemeier sobre a evolução: "Uma jogadora completamente nova"

"Eu sou uma jogadora completamente diferente, uma pessoa completamente diferente", diz Niemeier sobre sua evolução desde seu auge há dois anos. "Eu cresci como jogadora e como pessoa". Ela vê o tênis "de uma perspectiva completamente nova" graças ao seu treinador Michael Geserer, que começou a orientá-la principalmente no final do ano passado. "Julia é um talento incrível, ela tem um potencial enorme", comentou sua colega Lys.

Niemeier controlou o ritmo do jogo, com a maioria dos pontos decididos por seus golpes vitoriosos ou pelos erros de Uchijima. Aos 4-3, ela pareceu tratar uma bolha no pé esquerdo com pomada e bandagens, olhando para seu caderno como havia feito antes. Ambos os jogadores utilizaram ar fresco de um mangueiral e toalhas geladas para combater o sol escaldante.

Um pequeno erro de backhand de Uchijima deu a Niemeier o serviço de sua oponente e garantiu o primeiro set por 6-4 em 61 minutos. O desafio de Uchijima foi basicamente eliminado. Após uma pausa mais longa no intervalo, Niemeier garantiu seis games consecutivos. Ela garantiu sua vaga na terceira rodada e uma premiação de $215,000 com a segunda chance de match point após 96 minutos.

A próxima adversária de Niemeier pode ser Zheng Qinwen, da China, acrescentando um potencial desafio à sua jornada atual no US Open. Apesar de uma temporada bem-sucedida até agora, Niemeier passou por uma fase ruim no ano passado, caindo para a 175ª posição no ranking mundial.

Leia também: