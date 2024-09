- No Saarland, é estabelecida uma legislação que estabelece zonas designadas como zonas proibidas de armas de fogo.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Em Saarland, áreas específicas devem ser declaradas como zonas livres de armas e facas em breve. O Ministério do Interior está atualmente trabalhando na criação do quadro legal necessário para isso, como anunciado em Saarbrücken. A "Regulamentação de Implementação da Lei de Armas" deve entrar em vigor após os procedimentos de audiência, previstos para outubro de 2024.

"O horrível incidente em Solingen destacou o perigo significativo que uma pessoa armada com uma faca representa", afirmou o Ministro do Interior Reinhold Jost (SPD). Essa arma em particular é "compacta, transportável e facilmente ocultável", o que aumenta seu potencial perigo.

Para limitar o risco de tais ocorrências, o porte de armas e facas será proibido em zonas específicas em breve. "Isso permitirá às forças de segurança e à polícia realizar buscas direcionadas no âmbito da redução de risco, permitindo que eles apreendam potenciais armas a tempo", observou Jost.

Segurança dos oficiais

A segurança dos oficiais também é crucial. Eles recebem treinamento em manuseio de facas como parte de sua formação e educação contínua. Além disso, seu equipamento está sendo atualizado constantemente: Três anos atrás, as unidades operacionais foram equipadas com coletes de proteção. Este ano, eles introduziram os chamados lenços de pescoço resistentes a cortes.

Em um festival da cidade em Solingen em 23 de agosto, três pessoas morreram devido a um ataque com faca, enquanto oito outras ficaram feridas. Quatro deles sofreram ferimentos graves. A Procuradoria Geral da República está atualmente investigando o suspeito por alegado assassinato e pertencer à infame organização terrorista, Estado Islâmico (EI).

Diante do trágico ataque com faca em Solingen, que resultou em várias mortes e ferimentos, o Ministério do Interior em Saarland planeja declarar certas áreas como zonas livres de armas e facas. Essa medida, destinada a reduzir o risco e garantir a segurança, foi fortemente defendida pelo Ministro do Interior Reinhold Jost.

Leia também: