- No Reno do Norte, há um acordo entre as facções Negra e Verde sobre um plano de segurança significativo.

Após o ataque horrível em Solingen em 23 de agosto, no qual um homem armado com uma faca tirou a vida de três pessoas inocentes e deixou outras oito feridas, a administração da Renânia do Norte-Vestfália, liderada pela coalizão preta-verde, decidiu por uma reforma abrangente da segurança. Este pacote inclui poderes reforçados de aplicação da lei e políticas de imigração mais rigorosas. "Estamos transformando nossas palavras em ação", declarou o Presidente do Estado da NRW, Hendrik Wüst (CDU), no parlamento estadual. "Vamos ampliar as capacidades de nossas forças de segurança."

O autor, um homem sírio de 26 anos, deveria ter sido deportado no ano passado, mas o processo não se concretizou. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ato hediondo.

Esta reforma de segurança na NRW abrange diversas provisões, como aumentar os recursos da agência de proteção constitucional, intensificar a vigilância sobre potenciais extremistas e aperfeiçoar o compartilhamento de dados entre diferentes agências. Wüst comparou-a a uma espada de dois gumes, já que, pela primeira vez desde o ataque em Solingen, um partido de extrema direita emergiu como a força dominante em um parlamento estadual. O gabinete estadual aprovou o pacote de segurança na terça-feira.

Além dessas medidas, os investigadores receberão autoridade expandida para monitorar islamistas radicais online, inclusive com o uso de ferramentas de IA avançadas. Os poderes de vigilância de telecomunicações da agência de proteção constitucional serão reforçados, permitindo que ela penetre em serviços de mensagens criptografados.

