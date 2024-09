No reino da Saxónia, o presidente da câmara de Grimm sai vitorioso numa votação direta.

Prefeito de Grimma, Matthias Berger, Garante Cadeira no Parlamento Estadual da Saxônia para o Partido dos Eleitores Livres O prefeito de Grimma, Matthias Berger, garantiu uma cadeira no parlamento estadual da Saxônia para o Partido dos Eleitores Livres nas eleições estaduais. De acordo com dados da comissão eleitoral estadual, Berger garantiu um mandato direto na terceira circunscrição eleitoral da região de Leipzig, recebendo 36,6% dos votos. Berger atuou como porta-voz local do Partido dos Eleitores Livres e, nacionalmente, o partido recebeu apenas 2,3% dos segundos votos.

Cientista Político Reflete sobre a Viabilidade de um Governo de Minoria na Saxônia Um cientista político de Leipzig, Hendrik Träger, defende que um governo de minoria da CDU e SPD na Saxônia, apoiado pela Aliança pelo Progresso e Justiça (BSW), é uma opção a ser considerada. De acordo com Träger, com os deputados do BSW se abstendo em votações, a CDU e a SPD poderiam governar com uma maioria relativa. Essas estruturas governamentais são comuns em países escandinavos, e é aconselhável observar as práticas internacionais nesse sentido.

Formação do Governo em Erfurt é Discutida, Ramelow Oferece Apoio a Voigt O presidente do governo da Turíngia, Bodo Ramelow, concordou em apoiar o presidente estadual da CDU, Mario Voigt, na formação de um governo de maioria no parlamento estadual de Erfurt. Ramelow enfatiza a necessidade de um governo funcional, mesmo que não faça parte dele. Ele planeja apoiar candidatos que possuam o mandato dos eleitores para formar um governo de maioria. Nesse caso, o candidato é Voigt. Os motivos de Ramelow são evitar uma situação de chantagem parlamentar onde o AfD impõe sua vontade a todas as outras partes.

AfD Garante Cadeiras no Parlamento da Turíngia Sem Candidatos Diretos Apesar de a AfD ter vencido com candidatos diretos em 29 das 44 circunscrições eleitorais, o líder da fração Björn Höcke perdeu para o político da CDU Christian Tischner na circunscrição eleitoral Greiz II. O forte resultado do segundo voto de 32,8% para a AfD garante mais cadeiras no parlamento estadual. No entanto, Höcke, que lidera a lista estadual, ocupará seu assento no parlamento estadual.

AfD Vence as Eleições Estaduais na Turíngia, Mas Não Recebe Oferta de Cooperação Na Turíngia, a AfD se tornou o primeiro partido a vencer uma maioria de votos em uma eleição estadual, terminando com uma clara vantagem de 32,8%. No entanto, como nenhum partido democrático está disposto a formar uma coalizão com a AfD, eles não poderão implementar suas reivindicações. Como a segunda força mais forte, a CDU provavelmente iniciará conversas com o Partido da Esquerda para formar uma coalizão governamental estável.

Partido da Esquerda Garante Cadeiras Diretas no Parlamento Estadual da Saxônia Despite Failing to Clear Five-Percent Hurdle O Partido da Esquerda conseguiu garantir duas cadeiras diretas em Leipzig nas eleições estaduais da Saxônia. As particularidades do sistema eleitoral da Saxônia permitiram ao Partido da Esquerda ingressar no parlamento, como as projeções indicam. A entrada do Partido da Esquerda no parlamento estadual significa que a coalizão Kenya da CDU, Verdes e SPD já não detém maioria.

Líder do Partido Verde Liga Migração e Ucrânia aos Resultados das Eleições O líder do Partido Verde, Omid Nouripour, atribui os resultados das eleições estaduais da Saxônia e da Turíngia principalmente às questões da migração e do conflito na Ucrânia. Embora o governo federal esteja tomando medidas sobre esses assuntos, a coalizão está minando a si mesma devido a desnecessárias desavenças.

Na Turíngia, a CDU, BSW e SPD Falham em Alcancar a Maioria e se Inclinam para Cooperação com o Partido da Esquerda Na Turíngia, a antiga coalizão de minoria vermelho-verde-vermelha sob o ministro-presidente Ramelow foi dissolvida. Como nenhum partido está disposto a colaborar com a AfD, a situação mais provável para uma coalizão governamental é uma aliança da CDU, BSW e SPD. No entanto, de acordo com as projeções atuais, essa constelação está a uma cadeira de distância para alcançar uma maioria no parlamento estadual, então eles dependeriam do Partido da Esquerda.

CDU's Voigt Falha em Garantir Cadeira Direta nas Eleições Estaduais da Turíngia O candidato principal da CDU, Mario Voigt, não conseguiu garantir uma cadeira direta nas eleições estaduais da Turíngia. Ele ficou em segundo lugar no distrito de Saale-Holzland II, com 37,4% dos votos, ficando atrás da candidata da AfD Wiebke Muhsal, que recebeu 39,2% dos votos. Nas eleições estaduais de 2019, Voigt havia garantido uma cadeira direta.

22:07 Na Turíngia, Muitos Jovens Eleitores Optam pela AfD Mais de um terço dos jovens eleitores na Turíngia optou pela AfD, um partido rotulado como extremista de direita pela agência de inteligência interna. De acordo com dados coletados pela infratest-dimap para a ARD, 38% dos eleitores de 18 a 24 anos na Turíngia apoiaram a AfD. O Partido da Esquerda recebeu 16%, a CDU 13% e os Verdes registraram os piores resultados entre os jovens eleitores, com apenas 6% dos votos.

21:32 Saxônia: Projeções Favoráveis ao CDUNas últimas projeções divulgadas pela ARD e ZDF, o CDU mantém uma vantagem clara sobre o AfD na Saxônia. De acordo com a Infratest Dimap (ARD) e o grupo de pesquisa Wahlen (ZDF), o CDU está aproximadamente 1 ponto percentual à frente, com 31,5 a 31,8%, em comparação com os 30,4 a 30,8% do AfD. Inicialmente, o grupo de pesquisa Wahlen sugeriu uma disputa apertada entre o CDU e o AfD. No entanto, o AfD foi alcançando terreno, o que resultou em uma ligeira vantagem do CDU nas projeções. No entanto, apenas a ARD manteve essa vantagem consistente em suas projeções.

21:21 Turíngia: Ambição de Ramelow pouco provável de se concretizarO Partido da Esquerda sofreu perdas significativas nas eleições estaduais da Turíngia, o que pode levar o atual ministro-presidente Bodo Ramelow a renunciar. Uma das aspirações de Ramelow para a noite - garantir que o AfD não consiga pelo menos um terço dos votos para bloquear decisões que exigem maioria de dois terços - parece pouco provável de se concretizar, uma vez que o AfD conseguiu efetivamente alcançar essa meta.

21:13 SPD Mantém Estabilidade Despite Desempenhos InsatisfatóriosApesar dos maus resultados nas eleições estaduais da Turíngia e Saxônia, o chanceler federal Olaf Scholz ainda pode contar com o apoio de seu partido, o SPD, de acordo com as declarações do líder do SPD, Lars Klingbeil, à ZDF. Segundo Klingbeil, "Eu, como presidente do partido, espero que todos trabalhem ainda mais agora." O partido deve se empenhar coletivamente para reconquistar os eleitores perdidos. Klingbeil enfatizou: "Todos devem agora se esforçar para melhorar a situação."

21:02 Kubicki Critica 'Coalizão de Trânsito' Após PerdasO vice-presidente do FDP, Wolfgang Kubicki, exigiu consequências em resposta aos maus resultados das eleições estaduais da Saxônia e Turíngia para os partidos da coalizão 'trânsito de luz'. Kubicki escreveu no "X" que "os resultados das eleições indicam: a coalizão 'trânsito de luz' perdeu sua legitimidade." Se uma parcela significativa dos eleitores rejeitar a coalizão dessa maneira, deve haver consequências, sugeriu Kubicki, expressando a crença do público de que "essa coalizão está prejudicando o país." O FDP não conseguiu ultrapassar a barreira de 5% em ambas as eleições estaduais e agora está projetado como estando a apenas 1% disso.

20:41 Höcke Não Consegue Mandato Direto na TuríngiaO líder do grupo parlamentar do AfD, Björn Höcke, não conseguiu garantir um assento direto no parlamento estadual da Turíngia. De acordo com informações do ntv, o AfD obterá o assento de Höcke no parlamento estadual por meio do afastamento de outro parlamentar em favor de Höcke.

20:37 Partido da Esquerda deve Entrar no Parlamento da Saxônia Despite Menor Apoio dos EleitoresApesar das perdas significativas, o Partido da Esquerda parece estar no caminho para fazer parte do parlamento estadual da Saxônia. Embora não tenha ultrapassado a barreira de 5% com os segundos votos, está projetado para alcançar 4,3% na última estimativa da ZDF. No entanto, dois candidatos diretos do Partido da Esquerda em distritos de Leipzig exibem uma vantagem confortável sobre seus concorrentes. Se eles vencerem seus distritos, poderão garantir vários assentos no novo parlamento estadual para seu partido. Esses dois potenciais vencedores também poderiam garantir as primeiras posições na lista estadual de seu partido, negando ao CDU, SPD e aos Verdes sua maioria, o que deixaria o ministro-presidente Kretschmer dependente do BSW para uma maioria governante.

20:17 Previsão para a Saxônia: Vantagem do CDU sobre o AfD é MínimaCom base no último relatório da ZDF, o CDU na Saxônia tem apenas uma vantagem de 0,1 ponto percentual sobre o AfD. Os democratas cristãos estão com 31,5%, enquanto o AfD, classificado como de extrema direita pela agência de inteligência interna do país, está com 31,4%. Na Turíngia, parece que o AfD conseguiu ultrapassar o CDU nas projeções. Os Verdes estão com 5,1% na Saxônia e sua contagem de assentos no parlamento é incerta. O Partido da Esquerda, projetado em 4,3%, tem poucas chances de entrar. O SPD, com 7,6%, está garantido no parlamento estadual.

19:56 Turíngia: Assento Direto de Höcke no Parlamento pode Estar em PerigoA entrada direta do líder da fração do AfD, Björn Höcke, no parlamento estadual da Turíngia está ameaçada. Após a apuração de 68 dos 74 distritos eleitorais, o candidato do CDU, Christian Tischner, lidera com 42,3% dos votos, ultrapassando Höcke, que tem 40,4%. Se Tischner vencer a maioria no distrito eleitoral Greiz II, Höcke não conseguirá um mandato direto e terá de contar com um assento via lista estadual, onde é o primeiro na lista do AfD. No entanto, se muitos candidatos diretos do AfD vencerem, ninguém entrará no parlamento via lista estadual.

19:50 Höcke sobre o sucesso do AfD: "A estratégia do muro falhou"Na Turíngia, o AfD parece estar prestes a entrar no parlamento estadual como a força dominante. "A estratégia do muro falhou", conclui o candidato principal do partido, Björn Höcke. Em uma entrevista ao ntv, ele considera o resultado da eleição um "acontecimento histórico" e discute a formação do governo que virá.

19:42 Ramelow sobre as lutas do Partido da Esquerda: "Fomos devorados"O presidente do governo da Turíngia, Bodo Ramelow, atribui a "cannibalização" percebida do seu Partido da Esquerda a dois motivos: "Primeiro, um CDU que tem Consistente equiparado o AfD e a Esquerda, empurrando a 'exclusão' na nossa direção, apesar de ter partilhado o poder com eles durante cinco anos", disse o chefe do governo na ntv. Ele cita o anúncio da BSW de que eles garantiriam 17% dos votos para o AfD, enquanto na verdade agora tiraram os seus votos, como outro fator contribuindo para a queda da Esquerda. Ramelow ainda pode comemorar a alta taxa de participação dos eleitores.

19:26 Nouripour sobre o sucesso do AfD: "Meus pensamentos estão com aqueles que temem"O AfD está ultrapassando 30% tanto na Saxônia quanto nas eleições estaduais da Turíngia, deixando para trás os partidos da coalizão. O líder do Partido Verde, Omid Nouripour, vê o resultado das eleições do AfD como um "momento crucial" e um chamado para proteger a democracia juntos.

19:13 Projeção recente para a Saxônia: Vitória do CDU se estreitaA última projeção da ZDF coloca o AfD e o CDU ponto a ponto na Saxônia: Os democratas cristãos estão apenas ligeiramente à frente com 31,7%, enquanto o AfD obtém 31,4% dos votos. A BSW fica em 11,4%, o SPD em 7,8%. Os Verdes estariam mais seguros no parlamento estadual com 5,5%, enquanto a Esquerda não atingiria a marca de 5% com 4,3%.

19:08 Wagenknecht mira coalizão com CDU e possivelmente SPD na TuríngiaA líder da BSW, Sahra Wagenknecht, visa uma aliança com o CDU e possivelmente também com o SPD na Turíngia. "Esperamos muito que sejamos capazes de formar um bom governo ao lado do CDU - provavelmente também com o SPD", disse Wagenknecht na ARD. Depois de cinco anos de governo minoritário, as pessoas anseiam por um governo majoritário estável que aborde questões concretas como a significativa escassez de professores na Turíngia. Ao mesmo tempo, eles desejam um governo estadual que advogue pela paz, pela diplomacia e se oponha ao Deployment de mísseis dos EUA na Alemanha. Wagenknecht descarta coalizões com o AfD para a Turíngia.

19:02 Projeção recente para a Turíngia: AfD melhora resultado eleitoral ainda maisUma projeção da ZDF para o resultado das eleições na Turíngia mostra o AfD a ser ainda mais bem-sucedido do que as previsões iniciais. De acordo com isso, o partido de extrema-direita está alcançando 33,1% dos votos no estado. O CDU está em 24,3%, a aliança de Sahra Wagenknecht está em 15%. A Esquerda, que atualmente tem Bodo Ramelow como o popular presidente do governo, está perdendo quase 8 pontos percentuais e está em 11,7%. O SPD está em 6,6%, e os Verdes estão em 4% dos votos.

18:56 Goring-Eckardt: Triunfo do AfD é uma surpresa inesperada na AlemanhaPoliticos alemães de destaque do Partido Verde estão mais preocupados do que a derrota do seu partido na Turíngia sugere, dada a sucesso dos extremistas de direita do AfD na Turíngia. Katrin Goring-Eckardt, vice-presidente do Bundestag Verde, chama o sucesso dos radicais de direita de uma "surpresa inesperada" na Alemanha. O líder do partido, Omid Nouripour, lamenta o fracasso do seu partido como "insignificante, considerando que o AfD se tornou a força mais poderosa em um parlamento estadual".

18:48 Kretschmer sobre a Saxônia: "Temos todas as razões para comemorar"O atual ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, vê o CDU como a coluna vertebral da coalizão governamental. "Temos todas as razões para comemorar", disse Kretschmer na celebração da vitória do seu partido. "Atrás de nós estão cinco anos exaustivos", o povo da Saxônia confiou no CDU e não lançou um voto de protesto. "Estamos cientes de quão decepcionado o povo está com o que está acontecendo em Berlim."

18:39 Estimativa para a Saxônia: Margem do CDU sobre o AfD se estreitaEstimativas preliminares da ZDF sugerem que a vantagem do CDU sobre o AfD nas eleições estaduais da Saxônia está se estreitando: O CDU agora mal ultrapassa o AfD com 31,9 para 31,3 por cento dos votos. A BSW garante 11,6 por cento, o SPD 7,8. Os Verdes provavelmente não conseguiriam entrar no parlamento estadual com 5,2 por cento, enquanto a Esquerda com 4,5 por cento estaria excluída.

18:33 Weidel, líder do AfD, exige participação no governo para o AfDA presidente federal do AfD, Alice Weidel, exige a participação total do seu partido no governo na Turíngia e na Saxônia. "Normalmente, quando se cumprem tradições neste país, o partido mais forte estende uma oliveira, e esse é o AfD", explica Weidel na ARD, concentrando-se na Turíngia. "O eleitorado deseja a participação do AfD no governo. Controlamos 30 por cento dos votos em ambos os estados federais, e sem nós, um governo estável é inviável."

18:30 Kuhnert, Secretário-Geral do SPD: "Tivemos uma Chance de Ser Expulsos do Parlamento Estadual"O secretário-geral do SPD, Kevin Kuhnert, reconhece os modestos resultados do seu partido nas eleições da Turíngia e Saxônia. "Isso não é motivo de comemoração para o SPD", explica na ARD. No entanto, seu partido enfrentou numerosos desafios ao longo dos anos. "Havia um risco tangível de sermos expulsos dos parlamentos estaduais", diz Kuhnert. "Valer a pena lutar, somos insubstituíveis". Muita coisa precisa mudar, diz Kuhnert, e enfatiza: mais diálogo com os eleitores. Quando questionado sobre o chanceler Olaf Scholz, ele responde: "Precisamos articular nossa política juntos."

18:23 Höcke, Líder do Grupo Parlamentar da AfD, Comemora Resultado na Turíngia como "Triumfo Histórico"O líder do grupo parlamentar da AfD, Björn Höcke, considera o resultado da Turíngia "histórico". A AfD agora é o partido popular mais popular no estado federal, "o absurdo da firewall precisa parar", afirma Höcke na MDR. A mudança só ocorrerá com a AfD.

18:21 Chrupalla, Líder da AfD, Descreve Vitória na Turíngia como "Jogo de Mudança"O líder da AfD, Tino Chrupalla, comemora os resultados do seu partido como pioneiros, afirmando que uma mudança política ocorreu em ambos os estados federais, como ele diz à ZDF. A AfD está disposta a negociar com todos os partidos. "Na Saxônia, estamos empatados com a CDU", diz ele, acrescentando que a AfD quer governar pelo bem da Saxônia.

18:17 Linnemann, Secretário-Geral da CDU: Sem Coalizão com a AfDO secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, descartou qualquer colaboração com a AfD na Turíngia ou Saxônia. "Estamos firmes nisso", diz na ARD. A CDU agora formará governos a partir do centro do parlamento, assegura, expressando confiança de que isso será bem-sucedido. A CDU, diz ele, é a última muralha da democracia. Os partidos do semáforo foram penalizados, acrescenta.

18:13 Estimativa para a Saxônia: CDU ligeiramente à frente da AfD, BSW em 12 por cento, Verdes perto do limiteA projeção inicial para a eleição estadual da Saxônia revela a CDU com 31,5 por cento dos votos, ligeiramente à frente da AfD com 30 por cento. O BSW é a terceira força mais forte com 12 por cento, enquanto o SPD permanece no parlamento estadual com 8,5 por cento. Os Verdes mal conseguem entrar no parlamento estadual com 5,5 por cento. A Esquerda é excluída com 4 por cento, e o FDP não fará parte do novo parlamento.

18:10 Estimativa para a Turíngia: AfD supera a CDU, BSW entrará no parlamento estadual com 16 por centoA projeção inicial para a eleição estadual da Turíngia mostra a AfD com 30,5 por cento dos votos, superando a CDU com 24,5 por cento e a Esquerda com 12,5 por cento. O SPD está representado no parlamento estadual com 7 por cento, e o BSW entrará no parlamento estadual com certeza com 16 por cento. Os Verdes e o FDP ainda estão abaixo de 5 por cento.

18:01 AfD Dominante na Turíngia, BSW Ganha em Dígitos Duplos na SaxôniaDe acordo com as projeções iniciais da eleição estadual, a AfD emerge como a força mais forte na Turíngia, como esperado. O SPD consegue superar a barreira de cinco por cento, enquanto os Verdes e o FDP não conseguem. Em contrapartida, na Saxônia, o BSW consegue um resultado de dois dígitos pela primeira vez. A CDU está ligeiramente à frente da AfD nas projeções, enquanto a Esquerda e o FDP podem não garantir representação no parlamento estadual, com os Verdes permanecendo.

17:18 Björn Höcke em Risco de Ficar de Fora do Parlamento EstadualO líder da fração da AfD na Turíngia, Björn Höcke, pode não garantir uma cadeira no futuro parlamento estadual. Seus colegas de partido podem até comprometer suas chances. Muitos dos candidatos da AfD nas circunscrições têm altas chances de vencer mandatos diretos. Ao contrário disso, Höcke enfrenta forte competição do candidato da CDU, Christian Tischner, em sua circunscrição, Greiz II. Se Tischner vencer e a AfD garantir mais mandatos diretos do que o devido, ninguém poderá entrar pela lista estadual, nem mesmo do primeiro lugar, que Höcke atualmente ocupa. Em tal cenário, a AfD pode persuadir um candidato direto bem-sucedido a renunciar à sua cadeira no parlamento estadual, permitindo que Höcke garanta seu mandato.

16:48 Possível Ausência de Cobertura da Mídia na Festa Eleitoral da AfD na TuríngiaHá uma alta possibilidade de não haver cobertura da mídia na festa eleitoral da AfD na Turíngia. O partido, classificado como extremista de direita pela agência de inteligência interna, tentou excluir vários meios de comunicação do evento. No entanto, um tribunal impediu isso, levando a partido estadual a expulsar todos os meios de comunicação. Um porta-voz do partido citou razões logísticas para a proibição: não havia espaço suficiente no local para todos os representantes da mídia que solicitaram credenciamento.

16:29 Alta Participação por Correio em Eleição da SaxôniaPara a eleição que o ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer (CDU), chamou de "eleição crucial" para o estado, quase um quarto dos eleitores já votou por correio. A comissão eleitoral do estado espera que 24,6% dos eleitores tenham votado por correio. A participação eleitoral hoje foi ligeiramente maior do que em 2019 à tarde.

15:52 Höcke Vota em Lada, Ramelow Vota com EsposaO líder da AfD no estado da Turíngia e candidato principal, Björn Höcke, votou ao meio-dia. Ele chegou à seção de votação em um Lada Niva, um veículo off-road russo. Höcke votou em Bornhagen, no distrito de Eichsfeld.

O ministro-presidente Bodo Ramelow votou na capital do estado, Erfurt, acompanhado de sua esposa, Germana Alberti vom Hofe. O homem de 68 anos tem sido o chefe do governo no Estado Livre desde 2014, com uma breve interrupção, liderando mais recentemente uma coalizão de minoria.

15:40 Maior Participação do que da Última Vez na Turíngia e SaxôniaNa Turíngia, 44,4% dos eleitores já haviam votado às 14h. Isso representa um aumento de mais de dois pontos em relação à eleição de cinco anos atrás, o que indica uma alta participação. Os votos por correio ainda não estão incluídos nessas estatísticas, de acordo com a comissão eleitoral do estado. Na Saxônia, a participação também foi ligeiramente maior do que em 2019, com 35,4%. No entanto, a comissão eleitoral espera significativamente mais votos por correio do que em 2019. As seções de votação em ambos os estados fecharão às 18h.

15:13 Kretschmer Espera por 'Tríplice Aliança' nos Parlamentos Estaduais

14:40 Principais Questões que Dirigem a Escolha do Voto na Saxônia e TuríngiaQuase um terço das pessoas na Saxônia e Turíngia planeja votar na AfD nas eleições de setembro. Uma grande pesquisa revela insights sobre por que isso é o caso, destacando as principais preocupações e questões. A migração é apenas uma delas.

14:13 Höcke Sai da Seção de Votação Rápido na TuríngiaNa eleição do estado da Turíngia, o candidato principal da AfD, Björn Höcke, votou por volta do meio-dia. Ele não ficou muito tempo na seção de votação de Bornhagen e não interagiu com jornalistas no local. Como sempre perdeu para o candidato do CDU em seu distrito natal de Eichsfeld, Höcke mudou-se para a circunscrição de Greiz. No entanto, ele também enfrenta derrota contra o CDU lá.

13:50 Participação Eleitoral na Turíngia Similar à de 2019 ao Meio-diaNa Turíngia, a participação eleitoral parece semelhante à da última eleição parlamentar. De acordo com a comissão eleitoral do estado, cerca de 32% dos eleitores já haviam votado em seções de votação às 12h. Os votos por correio não estão incluídos nessas estatísticas. Em 2019, a participação eleitoral era de 31,2% à mesma hora. Também parece haver mais interesse na eleição do estado do que nas eleições europeias e municipais realizadas neste ano. Em junho, a participação eleitoral era de 24,3% à mesma hora.

Sonneberg Experimenta Aumento Significativo de Agressões de Extremistas de DireitaSonneberg, o primeiro distrito liderado por um político da AfD, tem enfrentado ameaças crescentes contra ativistas, levando muitos a renunciarem ao trabalho. O número de agressões de extrema direita parece ter aumentado cinco vezes em um ano. Especialistas atribuem o aumento ao administrador distrital da AfD.

Kretschmer Fala na Seção EleitoralO ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, caracteriza a eleição estadual como "provavelmente a mais significativa desde 1985". Após votar em Dresden, ele expressou gratidão àqueles que "votaram diferente" no passado, mas agora escolheram a "força forte no centro cívico", ou seja, a União Saxã. "Essa compreensão facilitará a formação de um governo projetado para servir esta terra", continuou Kretschmer. Em recentes pesquisas, seu CDU está em uma disputa apertada com a AfD.

Ramelow: Wagenknecht "Não está na Cédula"Para o ministro-presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, o dia da eleição significa "um festival da democracia" - mesmo que sua reeleição esteja incerta. Em uma entrevista à ntv, o político do Partido da Esquerda explica por que desencoraja um governo de minoria e por que questiona a competência do BSW.

Historiador Desesperado com a Data da EleiçãoO historiador Peter Oliver Loew critica a data da eleição para as eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia no 85º aniversário da invasão da Alemanha em 1939. "Quem quer que tenha achado uma boa ideia organizar eleições em 1º de setembro não tinha boa compreensão da história", afirmou Loew ao Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Quanto à AfD, um partido considerado "seguramente de extrema direita" pelos serviços de inteligência interna em ambos os estados, Loew disse: "Isso pode resultar em conotações muito negativas se um partido emergir vitorioso em Dresden e Erfurt, cuja relação com a era NS é qualquer coisa, menos clara".

Eleição Crítica: Todos os Dados para a Eleição Estadual da SaxôniaQuase 3,3 milhões de eleitores na Saxônia têm a oportunidade hoje de decidir quem irá conduzir a direção política do parlamento estadual de Dresden no futuro. O CDU pode perder sua posição como força dominante no estado pela primeira vez desde 1990. O ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, se refere a ela como uma "eleição crítica". "Trata-se de tudo".

Kretschmer Acusa Coalizão de Trânsito em "Hecticidade Antes da Eleição"O dia da eleição chegou na Saxônia, e a pergunta é: o ministro-presidente Michael Kretschmer vai estender a série de vitórias do CDU no estado? Em uma entrevista à ntv, ele compartilha sua posição sobre o debate sobre refugiados, o governo de trânsito e a guerra na Ucrânia.

Todos os Dados para a Eleição na TuríngiaO dia da decisão chegou: no coração da Alemanha, trata-se de quem governará o estado com seus aproximadamente 2,1 milhões de habitantes nos próximos cinco anos. A AfD com o candidato principal Björn Höcke vai garantir a posição mais influente na Turíngia?

08:24 Potencial Ameaça da AfD à DemocraciaAs pesquisas sugerem que a AfD está em posição de fortalecer significativamente sua posição nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. Isso representa uma ameaça às instituições democráticas, como destacou um grupo de pesquisa, já que a regra de direito pode não ser tão resistente quanto muitos acreditam.

08:00 Estações de Votação na Turíngia e Saxônia Abrem

As eleições para os novos parlamentos estaduais estão em andamento hoje na Turíngia e na Saxônia. Com base em pesquisas, a AfD lidera claramente na Turíngia. Na Saxônia, o CDU em exercício liderado pelo ministro-presidente Michael Kretschmer e a AfD estão em uma disputa apertada. Os resultados preliminares são esperados por volta das 18h, quando as estações de votação fecham. Essas eleições servem como um teste de realidade para a coalizão de trânsito em Berlim.

Para a atual coalizão governante vermelho-verde-vermelho na Turíngia, liderada pelo ministro-presidente Bodo Ramelow (Esquerda), não há maioria de acordo com as pesquisas. Um possível cenário pós-eleitoral inclui um governo composto pelo CDU, a Aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) e o SPD. Na Saxônia, permanece incerto se a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes ainda tem maioria. Kretschmer não descarta uma aliança com a BSW. O partido da Esquerda corre o risco de ser expulso do parlamento na Saxônia. O mesmo destino pode atingir os Verdes e o FDP na Turíngia.

