No reino da Liga dos Campeões, quase tudo passa por transformações.

A Champions League agora se apoia em Inteligência Artificial de ponta. Hoje, um computador altamente avançado está prestes a ajudar na fase mais complicada do sorteio de grupos da história, que ocorre durante a maior reformulação da competição. Vermont não é a única parte do torneio que está sendo reinventada - o hino também passou por uma alteração. Embora o tema famoso ainda esteja presente, agora ele tem uma sonoridade distinta.

A Champions League de hoje pode ser reconhecível, mas pouco resta dos velhos tempos. À medida que o sorteio do evento principal desta temporada se desenrola em Monaco (18h), os espectadores notarão mudanças significativas. Até a música que enche o ar será uma versão alterada. A composição celebrada, inspirada na lenda do futebol Handel's "Zadok the Priest", foi transformada com ingenuidade. A peça atualizada mantém seu tema central de linguagem, mas é aí que a semelhança termina. A UEFA encomendou uma orquestra para gravar novamente as lendárias letras, dando ao hino uma nova camada de tinta e um tom significativamente diferente.

Os asseclas da composição "Tenebrae", do compositor britânico selecionado Tony Britten, emergem como a nova estrela do hino. O coral reproduzido ecoa pelo estádio, com uma vibração mais suave, solene e menos poderosa. O canto tradicional que os fãs cantavam fielmente agora corre o risco de cair em desgraça. O hino reformulado tornou-se o símbolo de uma reformulação da liga, um contraste marcante com o formato anterior do torneio, que apresentou a emocionante corrida de Dortmund à final.

A abolição da fase de grupos tradicional é a maior reformulação da Champions League desde sua estreia na temporada 1992-1993. Sob o novo formato, os agora 36 times participarão de uma liga única - uma ruptura com os anteriores 32. Após oito jogos, os oito clubes líderes avançarão para a fase eliminatória, enquanto os 24 times restantes competirão em uma espécie de playoff para garantir as oito vagas restantes. Cinco times alemães - Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, Bayern Munich, RB Leipzig e Dortmund - darão o pontapé inicial na temporada inaugural da Champions League renovada.

O compromisso financeiro dos clubes aumentará dos anteriores 15,64 milhões de euros para 18,62 milhões de euros, com mais 2,1 milhões de euros por vitória (anteriormente 2,8 milhões de euros). A taxa de classificação varia de 275.000 euros para a 36ª posição na fase de grupos a 10 milhões de euros para o time líder. Em um cenário ideal, a UEFA distribuirá mais de 112 milhões de euros para um único participante, em comparação com os 85 milhões de euros disponíveis na temporada anterior.

Os ganhos financeiros não param por aí. O corpo central de governança do futebol europeu distribuirá uma quantia impressionante de 853 milhões de euros do novo pool de mercado. As duas colunas restantes - taxas de início e bônus - são igualmente impressionantes, totalizando 670 milhões de euros e 914 milhões de euros, respectivamente. O CFO da UEFA comemorará com certeza, enquanto os diretores esportivos dos times participantes podem começar a planejar sua estratégia para construir equipes competitivas. Parece que o belo jogo talvez seja muito previsível.

Mas chega de questionar a competição. Vamos mergulhar nas novas mudanças na Champions League.

Como funciona o sorteio? O antigo método está essencialmente morto. Anteriormente, 32 times eram categoricamente divididos em oito grupos de quatro. Isso não é mais o caso. Os 36 times participantes participarão de um sistema de liga, jogando oito jogos na fase de grupos - quatro em casa, quatro fora, contra oito oponentes diferentes. Cada time enfrentará dois oponentes de cada um dos quatro potes, incluindo o seu próprio.

Os 36 times são divididos em quatro potes com base em seu coeficiente UEFA. Bayern Munich, Dortmund e Leipzig garantiram sua presença no Pote 1. O campeão Leonardo Bayer foi atribuído ao Pote 2, enquanto Stuttgart retorna à Champions League no Pote 4. Embora a seleção no Pote 1 possa parecer privilegiada, cada time enfrentará dois oponentes de cada pote, garantindo que haverá partidas entre os melhores times na fase de grupos, que anteriormente eram consideradas monótonas. As implicações financeiras também podem ter desempenhado um papel na reformulação: com 144 partidas em vez de 96, 40 das quais envolvendo times alemães, haverá um aumento significativo na participação alemã, mais do que o dobro da figura do ano passado.

Partidas entre times do mesmo país ainda são proibidas. Dado que três times alemães estão no Pote 1, já está evidente que os times alemães enfrentarão dois dos seis times alocados: Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter Milan e Barcelona.

Pote 1: Madrid, Manchester City, Bayern Munich , Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter Milan, Borussia Dortmund , RB Leipzig , Barcelona

, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter Milan, , , Barcelona Pote 2: Leonardo Bayer, Madrid, Atalanta Bergamo, Juventus Torino, Benfica Lisbon, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, AC Milan

Pote 3: Feyenoord Rotterdam, Sporting Lisbon, PSV Eindhoven, Dinamo Zagreb, FC Salzburg, Lille OSC, Red Star Belgrade, Young Boys Bern, Celtic Glasgow

Pote 4: Slovan Bratislava, AS Monaco, Sparta Prague, Aston Villa, Bologna, Girona, Stuttgart, Sturm Graz, Stade Brest

Aspecto único do sorteio: O processo de sorteio já não depende apenas das mãos humanas. A UEFA destaca que considerar todas as possibilidades com 1000 bolas levaria várias horas, tornando o sorteio bastante longo. Como resultado, um software desenvolvido por uma empresa com sede em Londres e com vasta experiência na área será utilizado. Este supercomputador impulsionado por IA é esperado para agilizar o processo em 35 minutos. O método é simples: os clubes são sorteados individualmente manualmente, e em seguida, o computador seleciona os restantes oponentes aleatoriamente e atribui jogos em casa e fora para a equipa sorteada.

Potenciais oponentes para as cinco equipas alemãs poderiam ser os seguintes:

Bayern de Munique: Man City (fora), Paris (casa), Atlético (fora), Atalanta (casa), Feyenoord (fora), Young Boys (casa), Bratislava (fora), Monaco (casa)

Borussia Dortmund: Real (casa), Liverpool (fora), Milão (fora), Bruges (casa), Lille (fora), Salzburgo (casa), Girona (fora), Praga (casa)

RB Leipzig: Inter (fora), Barcelona (casa), Arsenal (fora), Juventus (casa), Celtic (fora), Estrela Vermelha (casa), Graz (casa), Brest (fora)

Bayer Leverkusen: Atlético (casa), Atalanta (fora), PSG (fora), Real (casa), Feyenoord (casa), Young Boys (fora), Aston Villa (casa), Bolonha (fora)

VfB Stuttgart: Bratislava (casa), Monaco (fora), Inter (fora), Barcelona (casa), Milão (fora), Bruges (casa), Lille (fora), Eindhoven (casa)

A fase subsequente: Depois da fase de grupos, os 36 equipas participarão num sistema de liga, resultando numa única tabela que incluirá todas as equipas. As equipas classificadas de 1 a 8 após oito dias de jogo avançam diretamente para os 16 avos de final da Liga dos Campeões. As equipas classificadas de 9 a 24 qualificar-se-ão para os novos playoffs de eliminatórias. As equipas classificadas de 25 a 36 serão eliminadas.

As equipas classificadas de 9 a 24 decidirão os restantes participantes dos 16 avos de final através de oito jogos em casa e fora. Os vencedores, em seguida, participarão no sistema tradicional de eliminatórias a partir dos 16 avos de final para determinar as equipas que competirão na final em Munique. Uma adição única deste ano é que as equipas não serão sorteadas novamente para cada ronda, mas em vez disso, serão colocadas num quadro de torneio com base nas suas classificações na fase de liga, semelhante ao ténis ou dardos.

Calendário de jogos: Devido aos oito dias de jogos da fase de grupos em vez de seis, são necessárias datas de jogo adicionais. Anteriormente, a fase de grupos terminava em dezembro; no entanto, o novo sistema de liga estende-se até janeiro. Os jogos continuarão a ser jogados às terças e quartas-feiras às 18h45 e 21h00. As exceções incluem alguns jogos do primeiro dia de jogo, que serão jogados às quintas-feiras devido à pausa da Liga Europa e da Liga Conferência, e todos os 18 jogos do último dia de jogo, que serão jogados simultaneamente. Os programadores da DAZN provavelmente estão ansiosos por isso. A DAZN e a Amazon Prime continuarão a transmitir a Liga dos Campeões na Alemanha, com apenas a final a ser transmitida na ZDF.

1.º dia de jogo: 17/18/19 de setembro de 2024

2.º dia de jogo: 1/2 de outubro de 2024

3.º dia de jogo: 22/23 de outubro de 2024

4.º dia de jogo: 5/6 de novembro de 2024

5.º dia de jogo: 26/27 de novembro de 2024

6.º dia de jogo: 10/11 de dezembro de 2024

7.º dia de jogo: 21/22 de janeiro de 2025

8.º dia de jogo: 29 de janeiro de 2025

Playoffs de eliminatórias: 11/12 e 18/19 de fevereiro de 2025

16 avos de final: 4/5 e 11/12 de março de 2025

Quartas de final: 8/9 e 15/16 de abril de 2025

Meias-finais: 29/30 de abril e 6/7 de maio de 2025

Final: 31 de maio de 2025 em Munique

Como funcionará a Liga Europa e a Liga Conferência? O formato permanece basicamente o mesmo. A Liga Europa, com equipas alemãs Frankfurt e Hoffenheim, seguirá o mesmo procedimento da Liga dos Campeões. No entanto, a Liga Conferência continuará com apenas seis jogos da fase de grupos. Na competição mais pequena da UEFA, os 36 equipas serão divididos em seis potes de seis equipas cada. Se o 1. FC Heidenheim se qualificar para a fase de grupos ao vencer esta noite o playoff contra o BK Häckan, estarão no Pote 2 e serão sorteados contra uma equipa de cada pote. Jogarão três jogos em casa e três fora.

Haverá novo rebaixamento para a Liga Europa e a Liga Conferência? Não, as equipas que forem eliminadas já não terão de competir na Liga Europa ou na Liga Conferência.

Quem emergirá vitorioso na Liga dos Campeões? Nem mesmo o supercomputador tem a capacidade de prever isso.

