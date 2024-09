Em magnificência para alcançar status de milionário: Quem está pronto para o desafio? - No recurso de 32.000 euros, a RTL comete erros

Em 4 de setembro, o quiz show RTL "Quem Quer Ser um Milionário?" cometeu um erro. As quatro opções para a pergunta de 32.000 euros estavam todas incorretas, como foi anunciado em um comunicado à imprensa. Mais de 2,96 milhões de espectadores assistiram a esse erro.

Isso aconteceu durante a semana de "3 milhões de euros" do programa, quando os juniors com menos de 30 anos competiram contra os seniors com mais de 80 anos. Surpreendentemente, nenhum deles conseguiu responder a uma pergunta corretamente.

Quem foi procurado mais do que Taylor Swift?

A concorrente Laura Harbig teve que adivinhar quem os alemães procuraram mais na categoria "Personalidades Internacionais" em 2023 do que a cantora americana Taylor Swift (34). As opções eram a atriz Margot Robbie (34), a Rainha Consorte Camilla (77), o CEO da Tesla Elon Musk (53) e o jogador do Bayern Harry Kane (31). O apresentador, Günther Jauch (68), sugeriu Harry Kane, mas Harbig escolheu Elon Musk, reduzindo seus ganhos para 500 euros.

A RTL então admitiu que a pergunta estava incorreta. Eles disseram: "Após uma investigação minuciosa, descobrimos que nenhuma das opções fornecidas é factual. De acordo com nossas descobertas, Taylor Swift foi a personalidade internacional mais procurada em 2023."

As raízes do erro

As causas do erro podem ser rastreadas até uma análise das tendências do Google nos últimos 12 meses. Na realidade, Harry Kane ultrapassou Taylor Swift, enquanto Margot Robbie ficou em quarto lugar. No entanto, essas classificações não refletem as pesquisas mais frequentes, mas sim as personalidades com o maior aumento em relação ao ano anterior.

Agora, Harbig tem a chance de voltar e possibly se tornar um milhão

