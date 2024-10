No primeiro semestre, o sector automóvel alemão ocupa a posição de líder.

Gigantes alemães da indústria automobilística, como a VW, a Mercedes e a BMW, estão enfrentando dificuldades para atingir suas metas de vendas. De acordo com a Office Federal de Estatística, a receita caiu 4,7% nos primeiros seis meses do ano. A receita total gerada pelo setor automotivo, excluindo fornecedores, foi de aproximadamente 269,5 bilhões de euros. No entanto, em comparação com o recorde de 282,6 bilhões de euros no primeiro semestre de 2023, houve um aumento devido a aumentos de preços. Apesar da queda, a indústria automobilística continua liderando o ranking em termos de receita de vendas na Alemanha, representando 25,2% das vendas totais do setor.

A queda na receita foi visível em todos os setores: houve uma queda de 11,6% na receita de carrocerias, equipamentos e reboques; uma queda de 5,4% nas peças e acessórios para veículos motorizados, como alternadores, transmissões ou para-choques; e uma queda de 4,3% na produção de veículos motorizados e motores de veículos motorizados.

A indústria depende fortemente das exportações para sua receita. Foram exportados veículos no valor de 190 bilhões de euros nos primeiros seis meses do ano, representando 70% das vendas totais, estabelecendo um novo recorde nos últimos 15 anos. A Alemanha exportou aproximadamente 1,7 milhão de veículos de passageiros no valor de 68,4 bilhões de euros de janeiro a junho. Apesar de uma pequena queda (-0,3%), o nível de exportações permaneceu praticamente o mesmo em comparação com o primeiro semestre de 2023. Dos veículos elétricos exportados, quase um em cada quatro (22,7%) tinha tração elétrica pura. Embora o número de veículos elétricos exportados tenha diminuído em 2,5% em comparação com o período do ano anterior, aumentou em 113,9% em comparação com o primeiro semestre de 2022.

Até junho, a indústria automobilística empregava cerca de 773.000 pessoas, excluindo fornecedores, o que representa uma queda de 0,8% em comparação com o ano anterior. O maior número de empregados foi registrado no final do primeiro semestre de 2019, com aproximadamente 834.000 pessoas. A indústria automobilística alemã representou 14% do emprego total do setor, sendo o segundo maior setor após a engenharia mecânica, com 952.000 empregados.

Recentemente, as medidas de corte de custos da Volkswagen destacaram os desafios enfrentados pelos fabricantes de automóveis. No entanto, a Volkswagen não é a única a sofrer. Fabricantes premium como a Mercedes-Benz e a BMW também tiveram que baixar suas metas de vendas, em parte devido à fraqueza no mercado de vendas crucial, a China.

Fabricantes do setor automobilístico, como a Volkswagen, a Mercedes-Benz e a BMW, estão implementando medidas de corte de custos devido ao ambiente de vendas desafiador. Apesar de terem definido metas de vendas mais baixas, esses fabricantes continuam a enfrentar dificuldades, com marcas premium como a Mercedes-Benz e a BMW sendo afetadas pela fraqueza no mercado de vendas crucial, a China.

Leia também: