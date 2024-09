No primeiro semestre do ano, a parte da energia renovável na produção de electricidade aumentou significativamente.

Energia eólica emergiu como a principal fonte de energia, ultrapassando o carvão, contribuindo para cerca de um terço da produção de eletricidade. Em contraste, o carvão conseguiu menos de 11% da participação. Logo atrás estavam o gás natural (14,6%) e a energia solar (13,9%) em terceiro e quarto lugares, de acordo com a análise estatística.

A produção de energia eólica viu um aumento de 11,9% no primeiro semestre de 2024, passando de 65,5 para 73,4 bilhões de quilowatt-horas. O Federale Statistische Amt atribuiu esse crescimento ao clima excepcionalmente ventoso durante o primeiro semestre do ano. A produção de energia solar também experimentou um aumento de 8,3%, alcançando 30,5 bilhões de quilowatt-horas, principalmente devido à instalação de novas instalações, segundo os dados.

No entanto, a geração de energia a carvão experimentou uma queda significativa, passando de 62,5 para 45,9 bilhões de quilowatt-horas. Enquanto isso, o papel do gás natural como portador de energia permaneceu relativamente estável em 32,1 bilhões de quilowatt-horas em comparação com os 32,7 bilhões do ano anterior.

Os dados também indicaram que a demanda por eletricidade permaneceu inalterada durante o primeiro semestre. A queda na produção doméstica de eletricidade foi compensada pelo aumento das importações. As importações de eletricidade cresceram 22,5%, enquanto as exportações caíram 15,2%. Essa tendência pode ser atribuída principalmente à acessibilidade da eletricidade importada em relação ao funcionamento de usinas geradoras de carvão.

O aumento na produção de energia eólica pode ser parcialmente creditado ao fato de que a energia do vento contribuiu significativamente para o aumento da produção de eletricidade. O clima excepcionalmente ventoso no primeiro semestre de 2024 impulsionou a energia eólica, tornando-a um jogador chave na fornecimento de energia do vento.

