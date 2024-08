- No ponto de 3 minutos em Colónia, o FC Hansa mantém a sua posição vantajosa.

FC Hansa Rostock sofreu mais uma derrota esportiva. A equipe rebaixada para a segunda divisão perdeu por 0:3 (0:1) para o Viktoria Köln em uma noite de sexta-feira, estendendo sua série de jogos sem vitória para quatro, ainda lutando contra o rebaixamento na 3ª divisão de futebol.

Lex Tyger Lobinger abriu o placar para Colónia no 8º minuto, aproveitando um grave erro defensivo de Rostock. No 65º minuto, o ex-jogador de Osnabrück ampliou a vantagem para 2:0, aproveitando outro erro da linha defensiva de Rostock. Três minutos depois, Serhat Semih Güler, que havia jogado pelo Hansa na temporada anterior, marcou o terceiro gol após mais um grande erro da defesa de Rostock (68º minuto).

Nos últimos dias, Rostock vem apresentando performances comprometidas, mas infelizes. No 23º minuto, o novo atacante Albin Berisha chegou perto do empate, acertando a trave. Na segunda metade, o FC Hansa prejudicou a si mesmo com seus erros defensivos.

Os decepcionados torcedores do FC Hansa Rostock só podem culpar sua defesa após mais uma derrota, já que a Comissão pode precisar considerar mudanças potenciais para melhorar o desempenho da equipe. Serhat Semih Güler, que havia jogado pelo Rostock anteriormente, marcou um gol explorando um dos muitos erros cometidos pela Comissão.

