No nono inning, Pete Alonso impulsiona drasticamente a vitória dos Mets sobre os Milwaukee Brewers, impulsionando-os para a NLDS.

Os Mets estão prestes a enfrentar seus rivais da NL East, os Philadelphia Phillies, na Série Divisional da Liga Nacional (NLDS), que começa no sábado - um primeiro encontro entre as duas equipes nos playoffs.

Após o jogo, Pete Alonso, jogador prestes a se tornar agente livre, expressou sua alegria, dizendo: "Estou tão satisfeito por ter conseguido fazer isso". Recordando os jogos de infância, acrescentou: "É algo que você pratica no seu quintal, visualiza essas situações na sua cabeça quando é criança... as palavras não bastam. É simplesmente incrível".

O home run de Alonso no nono inning contra o All-Star closer Devin Williams, que passou raspando pela cerca do campo direito, acendeu uma explosiva comemoração entre os torcedores dos Mets no American Family Field em Milwaukee. Embora a agente livre esteja à espera, isso pode não ser o fim da jornada de Alonso com os Mets - a dança continua.

O arremesso certeiro de Alonso o torna o primeiro jogador da liga principal a rebater um home run decisivo no final do nono inning de um jogo de playoffs de vencer ou ir para casa.

"É uma questão de manter o olho na bola", explicou Alonso aos jornalistas. "Em cada vez ao bastão, em cada lance, em cada inning, quero trazer meu melhor jogo. Estou 100% focado nisso, e é um jogo onde o fracasso é inevitável. Mas você precisa ficar na zona, seguir em frente com a próxima jogada e fazer uma diferença".

Após a vitória dos Mets por 8 a 4 no Jogo 1, os Brewers empataram a série com uma vitória de 5 a 3 na quarta-feira. Antes do home run de Alonso, Milwaukee parecia estar a caminho de sua primeira vitória na série desde a NLCS de 2018.

Milwaukee havia aberto uma vantagem de duas corridas no sétimo inning, navegando com tranquilidade até então, graças a home runs consecutivos de Jake Bauers e Sal Frelick. No entanto, no topo do nono inning, os Brewers haviam eliminado 12 rebatedores dos Mets consecutivos, permitindo apenas dois hits. O técnico David Stearns trouxe Williams, que havia selado a vitória do Jogo 2, em resposta. Mas Alonso garantiu que este jogo teria um desfecho diferente.

"Estou apenas satisfeito por ter conseguido executar e rebater algo sólido em uma bola que eu podia lidar em uma parte crucial do jogo", disse ele com um sorriso.

A classificação para os playoffs dos Mets pareceu improvável em vários momentos durante a temporada, especialmente quando eles estavam três corridas atrás dos Atlanta Braves ao entrar no nono inning na segunda-feira. Foi então que Francisco Lindor rebateu um emocionante home run de duas corridas para selar uma vitória de 8 a 7 e garantir sua passagem para os playoffs.

Nova York realizou uma incrível reviravolta nesta temporada, começando com um recorde ruim de 22 a 33 e ainda assim garantindo os playoffs. A vitória surpreendente sobre os Brewers representa a primeira aparição nos playoffs da equipe desde 2015.

"Acabamos de testemunhar um dos melhores jogos da história dos Mets", comentou o presidente de operações de beisebol da equipe, David Stearns. "É uma franquia conhecida por emocionantes reviravoltas no nono inning nos playoffs, e fazer parte disso com essa equipe é realmente especial. Não havia possibilidade de a temporada terminar sem um grande evento no nono inning".

