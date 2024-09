- No mesmo sentido que Sikma, o novo recruta de Alba, Williams está ansioso para contribuir com um esforço substancial.

Trevion Williams admirava Luke Sikma antes de trocar ratiopharm Ulm por Alba Berlin. Sikma passou seis longos anos em Berlim, deixando um impacto substancial no jogo dos onze vezes campeões de basquete. "Eu observei muito dele antes de tomar minha decisão, e notei várias semelhanças entre nós", disse o americano.

Williams já havia mantido um olho atento no desempenho de Alba na temporada anterior. "Eles são uma das equipes mais temíveis da liga", afirmou. Ele acredita que pode assumir um papel semelhante às contribuições anteriores de Sikma. "Posso injetar muito vigor na equipe. Embora eu não seja o melhor pulador, tenho boa visão, o que se mostra útil", explicou.

Berlim parece minha cidade natal

Com 2,06 metros de altura, Williams atua principalmente como ala-pivô, mas também tem experiência jogando como pivô em Ulm. Ele também pode assumir essa posição em Alba. O técnico Israel Gonzalez foi claro que Williams "inevitavelmente precisará de algum tempo" para encontrar seu papel.

Se adaptar a Berlim foi fácil para o americano, que vem de Chicago. "Fui bem recebido aqui. Os caras têm me mostrado as coisas com graça", relatou. Williams rapidamente desenvolveu uma afeição por Berlim. "A cidade é grande e incrivelmente bonita. A transição de Ulm para Berlim foi um grande salto. Como um morador da cidade, isso realmente parece em casa", disse ele.

Williams está ansioso para contribuir para o sucesso de Alba Berlin na Bundesliga alemã. Seguindo os passos de Sikma, ele quer deixar sua marca nesta liga renomada.

Leia também: