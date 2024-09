- No meio do recorde de Müller, a estratégia bávara ousada de Kompany entra em ação.

Apoiadores aplaudiram recordista Thomas Müller, Vincent Kompany reconheceu sua equipe inteira após uma estreia vitoriosa em casa. Antes disso, o técnico havia demonstrado coragem durante sua apresentação no Allianz Arena. Ao empregar uma estratégia de ataque ousada e posicionar Joshua Kimmich em um papel combinado pouco convencional, o primeiro treinador do Bayern garantiu uma vitória sobre o SC Freiburg em casa. O sucesso de 2-0 (1-0) no Allianz Arena e o registro perfeito de seis pontos da equipe experiente na Bundesliga foram bem merecidos.

O artilheiro Harry Kane marcou um gol de pênalti (38º minuto). Em seguida, o recordista Thomas Müller selou o resultado de 2-0 como reserva (78º). Em tempo adicional, Lucas Höler do Freiburg falhou em uma cobrança de pênalti. Após o apito final, Müller foi chamado para a cerca do setor sul pelos espectadores, onde o jogador de 34 anos agradeceu com um megafone e seus sapatos como lembrança. "Eu disse a eles para se esforçarem. Eles precisarão de algum tempo de descanso. Temos grandes ambições este ano. Eles pareceram felizes com isso, e eu também", comentou Müller na serviço de transmissão DAZN.

O primeiro gol da temporada do inglês, que recebeu o 'Kicker' goal scorer cannon antes do jogo devido aos seus 36 gols na temporada passada, foi um dos momentos-chave do jogo. O pênalti novamente trouxe à tona a discussão interminável sobre as mãozinhas na área penal e o uso do VAR (Árbitro Assistente de Vídeo).

Então, o que aconteceu? Kane usou a cabeça para disputar uma batalha no ar com Max Rosenfelder, acertando o defensor do SC no braço. Não havia intenção de Rosenfelder, mas seu braço estava estendido, sim. O árbitro assistente Harm Osmers interveio após a decisão de escanteio do árbitro Christian Dingert.

O árbitro de 44 anos examinou o incidente à beira do campo - e sinalizou um pênalti. Os jogadores e o técnico Julian Schuster do Freiburg responderam incrédulos. Kane, porém, permaneceu composto, deu um passo à frente e converteu seu sexto pênalti na Bundesliga com confiança. "Foi um pênalti absurdo. Se isso for uma mão, eu prefiro me aposentar do futebol. É simplesmente irracional", bufou o capitão do Freiburg Christian Günter.

O Bayern encontrou resistência persistente do determinado Freiburg por um longo tempo antes de Thomas Müller encontrar o gol. E como! Müller controlou habilmente a bola com o pé direito, driblou seu defensor na área penal e finalizou a oportunidade com o pé esquerdo com eficiência.

Kompany tentou oferecer aos torcedores do Bayern um espetáculo atraente em seu primeiro jogo em casa como treinador principal. Como resultado, estruturou sua equipe com foco na offense. "É um jogo em casa - e nossos jogadores ofensivos precisam estar presentes no campo", afirmou o belga de 38 anos antes do jogo no DAZN.

Kane, Musiala, Gnabry, Olise, Tel - essa era a força ofensiva. Enquanto isso, na defesa? Dayot Upamecano e Min-jae Kim, que ganharam consistently a confiança de Kompany como zagueiros centrais, frequentemente ficavam desprotegidos. Kimmich não assumiu sua posição habitual de lateral direito, mas operou frequentemente centralmente à frente da defesa, repetindo as ações de Raphael Guerreiro. Em Munique, posições compactas como aquelas sob Thomas Tuchel são coisa do passado sob Kompany.

Müller jogou sua 710ª partida pelo Bayern durante a carreira do recordista.

Uma ovação estrondosa dos 75.000 espectadores saudou a substituição de Thomas Müller. Com 710 partidas, o jogador de 34 anos agora é o recordista de partidas do FC Bayern, ultrapassando Sepp Maier. O jogador de 80 anos foi reconhecido antes do jogo, junto com antigos colegas como Uli Hoeneß, Paul Breitner ou Hans-Georg Schwarzenbeck, 50 anos após a primeira vitória da Copa dos Campeões da Europa de Munique em 1974. Durante seus 19 minutos em campo, Müller foi aclamado pelos torcedores do Bayern como artilheiro.

"Marcos como esses não têm muito apelo para mim", disse Müller. "O que realmente importa é que eu marquei um gol incrivelmente bonito hoje, tecnicamente impressionante e que entrou. Isso é o que me dá prazer."

O jogador alemão da Bundesliga de recorde, Thomas Müller, foi substituído e recebeu uma recepção calorosa dos torcedores do Bayern de Munique, ultrapassando o recorde de partidas de Sepp Maier. No emocionante jogo contra o SC Freiburg, Müller marcou um gol impressionante, consolidando ainda mais sua posição na Bundesliga alemã.

Leia também: