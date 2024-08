- No meio do encontro na selva, ela sucumbe a uma queda.

Kader Loth (51) dá um susto nos colegas de "Eu Sou uma Celebridade... Me Tire Daqui! - Duelo das Lendas da Selva" (disponível para streaming no RTL+ em 30 de agosto às 20:15, e no RTL no dia seguinte) no dia 16. Depois de expressar preocupações com a saúde várias vezes, ela desmaia inesperadamente no acampamento. "Equipe médica! Erga as pernas dela. Respirar fundo!", Mola Adebisi (51) e Sarah Knappik (37) correm para o lado dela.

Mas voltando um pouco. Kader Loth, que estava em ótima forma na selva até então, expressa suas preocupações com a saúde pelo telefone da selva: "Estou tão exausta, tão exausta hoje - gastei toda a minha energia ontem no desafio". Ela também compartilha seus sentimentos com Sarah e Mola enquanto os outros fazem a tarefa da selva, dizendo que se sente "tão doente. Estou tão tonta. Estou tão desorientada". Assim que ela menciona isso, Kader desmaia ao lado da fogueira.

Apenas uma Brincadeira

Sarah e Mola agem rapidamente para ajudar, mas acaba sendo um falso alarme: Kader abre os olhos e grita "Peguei você!". "Eu só estava brincando porque estávamos ficando um pouco entediados enquanto os outros estavam ocupados...", ela explica a brincadeira em uma entrevista.

O acampamento ressoa com risadas enquanto Kader aproveita o descanso na cama, e os outros pouco a pouco se recuperam do susto. "Eu te odeio. Estou te indicando hoje. Velha bruxa! Meu coração!", Sarah exclama - mas sua raiva é mais uma brincadeira. "Era uma brincadeira, era engraçado. Todos nós rimos. Kader está bem!", Mola conclui a situação com um sorriso.

O tempo que eles passaram rindo ainda está para ser visto - afinal, os concorrentes restantes estão lutando por uma vaga na grande final da selva. Além de Kader, Mola e Sarah, Georgina Fleur (34), Danni Büchner (46) e Gigi Birofio (25) ainda estão na disputa pelo título lendário. A final será transmitida online no RTL+ em 31 de agosto e no RTL no dia seguinte.

Depois do pânico inicial, Kader revela que seu desmaio foi tudo parte de uma brincadeira, deixando Sarah e Mola aliviados no acampamento da selva. Mais tarde, Sarah brinca em nominar Kader devido à sua brincadeira, mas sua raiva é apenas uma brincadeira.

O acampamento da selva explode em risadas, momentaneamente esquecendo as altas apostas da competição. Ao lado de Kader, Mola, Sarah, Georgina Fleur (34), Danni Büchner (46) e Gigi Birofio (25) ainda estão na disputa pela final da selva, que será transmitida no RTL+ no dia seguinte.

Leia também: