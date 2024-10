"No meio de uma orquestra de sopro amorosa" ou "A harmonia de uma orquestra de sopro amorosa"

Heiner Bauer está de Volta à Ação, a Vaca Favorita "Louca" Recebe um Tapinha de Boas-Vindas: a Festa na Fazenda vai em Cheio na Lindíssima Baixa Francónia

Depois do evento social na metade da festa, uma pergunta paira nos lábios de todos: como está o fazendeiro Heiner? O palatino de 70 anos ficou sobrecarregado com a confusão e acabou em um hospital vizinho para uma avaliação completa. Inka Bause, a líder da fazenda, tem boas notícias: "Heiner está se recuperando, ele vai se juntar a vocês em breve", ela anuncia, fazendo com que as três garotas, Ulrike, Petra e Heike, aplaudam e comemorem.

Duas horas depois, a entusiasta de cavalos Ulrike ainda está animada. Ela foi escolhida por Heiner para a próxima semana na fazenda. Antes que a festa entre em cheio, outros fazendeiros também fazem suas escolhas. O criador de camelos Marvin expressa seus sentimentos com um abraço quente para ambas, Sabrina e Eva. Até mesmo o baixofrancônio Heino finalmente sai da sua concha e aponta para o empregado funerário Markus.

Agora é hora de abrir o barril de cerveja tradicional da festa na fazenda. Inka dá um tiro e a cerveja starts fluindo como um rio. Depois de algumas cervejas, um pouco de vinho e algumas músicas alegres de schlager, os fazendeiros não podem esperar pela sua semana na fazenda. Os fazendeiros foram além para fazer uma boa primeira impressão nos príncipes e princesas que esperam assim que eles desembarcarem da estação de trem.

Cervejas Frias, Petiscos Deliciosos e a Vaca Brincalhona "Louca"

O criador de aves Andreas preparou uma carroça de feno decorada para Lisa-Marie. A bancária de 31 anos está encantada. Lisa-Marie está ainda mais animada com o cara fofo que está se aproximando: "Super, ainda tenho uma geladeira cheia em casa!" revela Andreas. Depois de uma calorosa recepção dos pais e alguns petiscos deliciosos, Lisa-Marie brilha de prazer: "É bom estar aqui!" sorri o ajudante da fazenda.

Em outro lugar, há uma explosão de emoção no início. O criador de leite Manfred da Alta Baviera recebe sua dama da fazenda Susanne ao volante de um conversível antigo. "Me senti como o James Bond com sua garota Bond", ele ri depois de chegarem à fazenda. A amada vaca "Louca" de Manfred está especialmente ansiosa por Susanne. Susanne também fica encantada e cumprimenta a vaca animada com uma carícia suave.

O tímido Yannik conhece a animada Michelle na estação de trem. Mesmo durante a viagem de trator até à fazenda, a garota da fazenda já está no modo de paquera: "Ele é meu menino de praia!" revela a estudante. Mais tarde, durante a inspeção do quarto, Michelle aumenta ainda mais a tensão: "Não é impossível que duas pessoas também possam dormir aqui!" Ainda não está claro se também vai surgir algo entre a amazona Jenny e seu menino da fazenda Sweer. No primeiro brunch no jardim, os pratos vegetarianos são recebidos com entusiasmo morno: "Tem um gosto meio adquirido", resmunga o especialista agrícola de 63 anos.

O que ainda é um mistério sobre o criador de gado Marcel ainda precisa ser revelado. No entanto, é pouco provável que seja um paraíso vegetariano na Baixa Francónia: além da criação de gado, Marcel também tem um abatedouro. Mas antes de mergulhar nisso, a ajudante da fazenda Jasmin tem uma recepção calorosa esperando por ela. A garota da fazenda de 30 anos não é apenas recebida por um caminhão de transporte de gado vibrante, mas também por uma banda de metais completa. A orquestra vem à vida, criando uma atmosfera animada na estação: "Foi uma recepção fantástica!" exclama Jasmin.

Logo em seguida, a garota da fazenda já está no seu quarto de hóspedes elegante, surpresa com a vista: "Não esperava instalações tão modernas e incríveis", ela diz. Marcel fica ao lado dela, peito inchado de orgulho. Na Baixa Francónia, o sol brilha no início da semana na fazenda, assim como em qualquer outro lugar onde os hóspedes da fazenda estabelecem seus ninhos de amor.

Leia também: