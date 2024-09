- No meio da névoa carmesim de Monza, Leclerc celebrou sua viagem vitoriosa.

No caloroso nevoeiro do palco principal da Fórmula 1, com multidões de fãs apaixonados assistindo de baixo, Charles Leclerc desfrutou de cada segundo dessa vitória triunfante. Dirigindo com abandono, ele proporcionou à Ferrari o ponto alto emocional do ano, garantindo uma vitória em casa no Autodromo Nazionale di Monza. Had been half a decade since Ferrari tasted victory in the regal park. The victor then: Charles Leclerc himself.

Com seus vinte anos, Leclerc admitiu: "Eu pensei que não sentiria tão eletrizante da segunda vez, mas meu Deus: a adrenalina nas últimas voltas foi como em 2019", expressou, "Mamma mia". Ele também aplaudiu os fãs em italiano, que, como de costume em Monza, transformaram toda a reta de início e chegada em uma zona de festa animada. "Quando se trata de comemorações, nós italianos somos tão criativos quanto eles vêm", comentou o líder da equipe Frédéric Vasseur.

Foi uma vitória surpreendente e particularmente brilhante, partindo da quarta posição na grade - não há dúvida. Ferrari e Leclerc optaram por uma estratégia de uma parada que poderia ter dado errado na linha de chegada. No entanto, Leclerc conquistou sua sétima vitória no Grande Prêmio, deixando o duo da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, desanimados nos segundos e terceiros lugares. Apenas uma pessoa estava indiscutivelmente no fundo do poço: o líder do campeonato Max Verstappen.

Uma semana antes, ele lutou diligentemente para salvar o segundo lugar atrás de Norris no Red Bull vacilante em Zandvoort. Desta vez, ele chegou a uma miserável sexta posição com o RB19 cada vez pior e questionável. Sua liderança sobre Norris na classificação diminuiu ainda mais: 62 em vez dos 70 antes da corrida italiana, agora reduzidos. A redenção parecia fora de alcance. Em vez disso, a Red Bull estava fazendo tempos de parada anormalmente longos em sua disciplina usual de troca de pneus.

"Isso sempre é prejudicial, você perde muito tempo", disse Verstappen. "A corrida toda foi desastrosa. Tive dificuldade em manter a potência total durante toda a corrida, tínhamos outros problemas também. Temos muitos desafios que precisam de nossa atenção imediata", afirmou o holandês, atolado em um pântano. Em duas semanas, a Fórmula 1 se aventura no circuito urbano no Azerbaijão. Verstappen está ansioso por sua próxima vitória há seis corridas.

Que a debacle da Red Bull em Monza não foi submetida a uma retaliação mais severa foi devido, em última instância, à McLaren de Verstappen. Norris começou da pole position, defendeu-a vigorosamente, mas foi então brutalmente atacado e usurpado por Piastri. Leclerc também aproveitou o momento na primeira volta para inicialmente se infiltrar na segunda posição.

A corrida evoluiu para um duelo entre Piastri e Norris, que ambos passaram por trocas de pneus duas vezes, enquanto a Ferrari optou por uma estratégia de uma parada com Leclerc e Carlos Sainz em quarto lugar.

"Um doloroso segundo lugar"

"Dói, não vou enrolar: causa uma dor imensa", admitiu Piastri, que parecia ser o vencedor indiscutível por longos trechos. Norris estava ainda mais "decepcionado". Em vez de acumular os 25 pontos completos para o vencedor, ele ficou limitado a 15. Três a menos que Piastri. Norris, no entanto, ganhou um ponto adicional pela volta mais rápida. "Tivemos a oportunidade de garantir a vitória, mas a Ferrari arriscou e conseguiu. Temos que nos contentar com o segundo e terceiro lugares e reduzir a lacuna", afirmou o CEO da McLaren, Zak Brown.

Após as estratégias de corrida surpreendentes da McLaren na Hungria e a vitória de Piastri à frente de Norris lá, são os pontos subsequentes que podem estar faltando na disputa do campeonato Norris vs. Verstappen.

Faltam sete Grand Prix, com três escolhas de sprint ainda a serem feitas. Leclerc agora está mais perto do campeonato. Ele está a apenas 24 pontos de Norris no terceiro lugar. " Ainda há muitos pontos em jogo", enfatizou o líder da equipe Ferrari, Frédéric Vasseur: "Vamos continuar".

Hülkenberg sofreu azar, Magnussen com banimento de corrida

Para o futuro campeão da Ferrari, Lewis Hamilton, que venceu em Monza cinco vezes como Michael Schumacher, foi um quinto lugar desta vez no Mercedes. Seu companheiro de equipe, George Russell, que começou em terceiro, terminou o Arrow de Prata entre Verstappen.

O único piloto alemão regular terminou em 17º. Nico Hülkenberg não conseguiu terminar a corrida após a primeira volta após um décimo lugar surpreendente na classificação. Após um acidente pelo qual não foi culpado, ele ficou muito para trás. Seu companheiro de Haas, Kevin Magnussen, teve um desempenho ainda pior. O dinamarquês famoso por seu estilo de direção agressivo recebeu dois pontos de penalidade por uma manobra e foi posteriormente banido da próxima corrida, ultrapassando o limite de doze pontos de penalidade, como afirmado pelos comissários de prova.

