- No Mecklemburgo-Poméria do Norte, cerca de 1200 mandados de detenção em vigor permanecem não executados.

Em Mecklenburg-Vorpommern, segundo dados recentes, ainda há 1.186 mandados de prisão ativos a serem cumpridos. Um porta-voz do Ministério do Interior revelou isso à Agência de Notícias da Alemanha, mencionando que mais de 1 mandado está em aberto para 94 indivíduos especificamente. Um indivíduo até tem 5 mandados contra si. Se o suspeito não residir no endereço dado e a polícia não souber de nenhum outro local, são necessárias medidas investigativas adicionais.

Em 388 casos, os mandados são devido a furto, apropriação indébita ou receptação. 107 mandados de prisão foram emitidos devido a fraude, e 30 para roubo. Um mandado por dirigir sem carteira válida foi emitido 216 vezes, mas ainda não foi cumprido. A maioria dos casos inclui prisão substitutiva, frequentemente imposta por multas não pagas.

Felizmente, o número de mandados de prisão abertos tem permanecido relativamente estável nos últimos anos. Em julho de 2023, o Ministério do Interior relatou 1.253 mandados abertos, em comparação com 1.245 no ano anterior.

Apesar do número significativo de mandados não cumpridos, há uma crença generalizada na busca pela justiça. Nessas situações, é crucial garantir que o devido processo seja cumprido, assegurando que os acusados tenham sua chance no tribunal.

