No Líbano, um líder de alto escalão do Hamas foi morto.

Em 7 de outubro, pela primeira vez em mais de um mês, as forças israelenses também atacaram a parte norte do Líbano. Segundo o grupo radical islâmico Hamas, um campo de refugiados palestinos foi atingido e o comandante da milícia Said Attallah Ali, junto com sua esposa e duas filhas, perdeu a vida. O Hamas relatou que esse foi o primeiro ataque israelense na região desde o início do conflito da Faixa de Gaza, que eclodiu após o ataque sem precedentes do Hamas a Israel em 7 de outubro.

O Israel tem o hábito de alvo Hamas líderes no Líbano desde que o grupo radical islâmico lançou um grande ataque há um ano. Em 8 de outubro, o Hamas relatou a morte de sua figura mais importante no Líbano, Fatah Sharif Abu al-Amin, em um ataque a sua residência no acampamento Al-Bass, localizado no sul do Líbano. O líder do Hamas no Líbano, que também fazia parte da liderança do Hamas no exterior, foi morto.

Em 1 de janeiro, o vice-líder do Hamas, Saleh al-Aruri, e seis outros combatentes do Hamas, também perderam a vida em um ataque no sul de Beirute. Em agosto, o comandante do Hamas, Samer al-Hajj, foi morto em um ataque israelense na cidade de Sidon, no sul do Líbano.

Segundo estimativas da ONU, cerca de 250.000 refugiados palestinos e seus descendentes vivem no Líbano. A exército libanês não interfere nos campos de refugiados palestinos, que existem há décadas, e permite que grupos palestinos garantam a segurança dentro desses campos.

O Hamas faz parte do "Eixo da Resistência" contra Israel, liderado pelo Irã, junto com a milícia libanesa Hezbollah. Este último abriu um segundo front contra o norte de Israel um dia depois do ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro, ao lançar ataques de foguetes regulares. Como resultado, dezenas de milhares de civis foram obrigados a deixar suas casas.

Recentemente, o exército israelense declarou que havia atacado combatentes do Hezbollah em uma mesquita no sul do Líbano. A força aérea israelense, com a ajuda da inteligência militar, supostamente atacou um centro de comando do Hezbollah dentro de uma mesquita que ficava ao lado do hospital Salah Ghandur, no sul do Líbano. Foi a primeira vez que o exército israelense atacou uma mesquita no Líbano desde que o Hezbollah expandiu seus ataques a Israel, apoiando o Hamas na guerra da Faixa de Gaza.

O conflito entre Israel e o Hezbollah tem se intensificado nas últimas semanas. Em resposta a massivos ataques aéreos a alvos do Hezbollah, o exército israelense anunciou o início de uma "operação terrestre limitada" no sul do Líbano na noite de terça-feira. O Irã lançou um grande ataque de foguetes contra Israel na terça-feira à noite, citando várias razões, incluindo a morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, por um ataque aéreo israelense em um subúrbio do sul de Beirute.

Após a escalada do conflito da Faixa de Gaza, o Hamas ameaçou uma possível guerra com Israel. Apesar do acordo de cessar-fogo, as tensões permanecem altas e a possibilidade de uma guerra semelhante permanece uma preocupação.

