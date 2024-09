No julgamento civil, o júri determinou que apenas um dos seis indivíduos que apoiavam o ex-presidente dos EUA, Trump, era responsável por submeter o ônibus de campanha de Biden a assédio em 2020.

Este mês, no Tribunal Distrital de Austin, Texas, EUA, um julgamento relembrou para o júri os eventos envolvendo um "Rali Trump" de outubro de 2020 - uma carreata de veículos liderada por apoiadores de Trump que reduziu a velocidade do ônibus da campanha Biden-Harris a um ritmo de lesma. De acordo com a sentença final, o motorista do ônibus recebeu uma indenização de $10,000.

O "Rali Trump" também resultou em danos a um SUV da campanha Biden após um apoiador de Trump ter batido nele, de acordo com documentos do tribunal. Este apoiador de Trump, Eliazar Cisneros, foi considerado responsável por violar uma conspiração de direitos civis federais. Como punição, o júri lhe impôs uma multa de $30,000.

Além de suas ações no Texas, Cisneros testemunhou que ajudou a levar bastões e spray de pimenta ao ataque ao Capitólio em 6 de janeiro em Washington, alegando que era para se proteger contra os grupos de esquerda Antifa e Black Lives Matter. Em um depoimento, ele também admitiu ter dirigido seu caminhão em uma multidão de manifestantes do Black Lives Matter em San Antonio em setembro de 2020, "apenas para fazer uma declaração", de acordo com documentos do tribunal.

O júri não considerou nenhum dos outros cinco réus do "Rali Trump" responsáveis. Nenhum dos seis enfrenta acusações criminais.

Os autores da ação incluíam o motorista do ônibus, um diretor de campanha do estado e Wendy Davis, uma ex-senadora do Texas que estava no ônibus Biden-Harris como porta-voz político e testemunhou sobre o estresse do incidente.

Os advogados dos autores da ação apresentaram ao júri panfletos que o grupo distribuiu e conversas que eles tiveram sobre atrapalhar o ônibus Biden antes que seus caminhões o cercassem acenando bandeiras de Trump. O júri também ouviu chamadas para o 911 de testemunhas que estavam com medo de potenciais acidentes de carro devido à carreata.

Este caso representa um dos poucos casos em que o comportamento de apoiadores de Trump chegou a um julgamento civil sob uma lei pós-Guerra Civil, geralmente conhecida como a "Lei dos Cavaleiros do Ku Klux Klan", que visa proteger indivíduos envolvidos na política de intimidação ou mesmo agressão.

O caso, das decisões detalhadas do juiz ao veredicto do júri, e apesar de seu resultado misto, pode servir como um guia para os tribunais do futuro ao avaliar reivindicações da Lei KKK, especialmente em desafios que buscam penalizar apoiadores de Trump, de acordo com fontes familiarizadas com o caso do Texas.

O júri se concentrou nos fatos do caso, e anteriormente, um juiz federal decidiu que as alegações de intimidação do "Rali Trump" poderiam ser consideradas sérias intimidação política sob a lei federal.

"Apesar da evolução dos métodos de intimidação política ao longo do tempo e da necessidade de adaptação da Lei KKK a novas circunstâncias, a conduta alegada aqui não requer tal adaptação; a conduta alegada pelos réus é semelhante a um tipo de violência política que o Klan praticava na época da promulgação da Lei", escreveu o Juiz Robert Pitman do Tribunal Distrital dos EUA no Texas Ocidental em agosto.

Os réus afirmaram que nunca tiveram a intenção de intimidar ou ameaçar a campanha Biden-Harris e estavam participando de sua própria manifestação pacífica para Trump, que eles acreditavam ser uma fala protegida.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.

A natureza política dos eventos ficou evidente, já que o "Rali Trump" e suas ações associadas estavam intimamente ligados às campanhas eleitorais de 2020. O julgamento em Austin, Texas, sob a "Lei dos Cavaleiros do Ku Klux Klan" destacou a importância de proteger indivíduos envolvidos na política de intimidação ou agressão.

Leia também: