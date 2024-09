No FC Bayern, Zagreb enfrenta repercussões após sua derrota por 2-9.

Na Liga dos Campeões, o Dinamo Zagreb quase causa uma surpresa contra o FC Bayern, embora claramente desiguais. Por um momento, um empate parece plausível. No entanto, isso não se materializa, resultando em uma vitória histórica em vez disso.

A derrota esmagadora por 2:9 contra o FC Bayern levou ao fim do mandato do técnico Sergej Jakirovic no Dinamo Zagreb. Dois dias após o jogo, o clube croata anunciou que havia concordado mutuamente em rescindir o contrato de Jakirovic, que estava com o técnico de 47 anos desde o ano passado. Enquanto isso, Sandro Perkovic, o ex-assistente técnico, assumirá interinamente.

O Dinamo Zagreb, campeão croata em defesa, foi superado em Munique na terça-feira à noite. Pela primeira vez, uma equipe conseguiu marcar nove gols na Liga dos Campeões, enquanto o Bayern comemorava sua maior vitória até agora. Após o jogo, Jakirovic admitiu: "Foi uma noite difícil para nós, o Bayern está em uma liga própria."

Ironicamente, o Dinamo Zagreb marcou dois gols logo após o intervalo, dando ao público uma sensação momentânea de empate.

Na liga, o Dinamo Zagreb atualmente está em terceiro lugar após seis rodadas. O presidente do clube, Velimir Zajec, comentou: "Agora é hora de todos nós tomarmos uma decisão informada sobre um novo técnico durante este momento difícil para o Dinamo, para recuperarmos o equilíbrio."

Os jogadores do Bayern exalavam confiança após sua quinta vitória consecutiva sob Vincent Kompany. Embora a equipe tenha exibido sinais momentâneos de complacência, cedendo dois gols após o intervalo, Kompany reconheceu: "Isso não pode acontecer novamente. Precisamos consertar isso."

Apesar dos dois gols marcados pelo Dinamo Zagreb após o intervalo, sua partida de futebol contra o FC Bayern permaneceu desequilibrada, com o Bayern continuando a dominar. Apesar da momentânea esperança do Dinamo Zagreb por um empate, sua derrota de futebol contra o Bayern permaneceu histórica, com um placar final de 2:9.

Leia também: