No estado de Arizona, campo de batalha, ambos os concorrentes políticos tentam obter apoio da comunidade Navajo.

Alguns espectadores, posicionados ao longo da Highway 264 com suas cadeiras ao ar livre, começaram a vaiar. "Saia daqui," gritou uma mulher.

Joe Biden conseguiu vencer no Arizona por uma margem apertada de 10.000 votos – uma primeira para os democratas desde 1996 – e o estado voltou a ter sua importância como um campo de batalha crucial neste ano, com a ascensão de Kamala Harris na chapa democrata sendo percebida como um reposicionamento do Arizona a favor dos democratas.

A Nação Navajo é a maior tribo do Arizona, com cerca de 131.000 membros, como confirmado pelo Censo dos EUA. A participação de ambos os partidos no desfile de sábado sublinha o impacto eleitoral desses membros da tribo, seu potencial para influenciar não apenas a corrida presidencial no Arizona, mas também uma disputa importante pelo Senado dos EUA que pode alterar o equilíbrio político em Washington no ano seguinte.

Pela primeira vez, o Partido Republicano do Arizona inaugurou uma sede de campanha em Window Rock, a capital da Nação Navajo, segundo declarações de Gina Swoboda, presidente do partido estadual. Apenas uma semana antes, o partido estadual, ao lado da campanha de Trump e do Comitê Nacional Republicano, também lançou uma sede de campanha em Flagstaff.

"Os democratas têm a firme convicção de que controlam esse segmento do voto," disse Swoboda à CNN após o desfile. "Ninguém tem o direito de esperar seu voto; eles devem conquistá-lo."

Em resposta à recepção do partido no desfile, Swoboda enfatizou que é essencial não se sentir desencorajado e que o GOP deve permanecer presente na comunidade.

"Se a própria Nação disser que não somos bem-vindos, isso seria diferente," disse Swoboda, acrescentando: "Precisamos estender nosso alcance e não vamos parar nossos esforços enquanto formos convidados."

No entanto, a campanha de Harris no Arizona afirma que não vai dar nenhum voto como garantido. Eles abriram uma sede de campanha em Apache Junction, no nordeste, perto de várias reservas, pretendem investir em campanhas de mídia em inglês e navajo nas rádios tribais e realizar eventos de votação antecipada dentro da comunidade navajo.

A campanha de Harris também percorreu a rota do desfile da Nação Navajo no fim de semana passado, cobrindo uma distância de mais de 3 milhas, com um flutuante exibindo um cartaz com a mensagem "skoden vote" – gíria navajo que significa "vamos lá então".

Enfatizando a importância desses votos, tanto o aspirante ao Senado democrata, o representante Ruben Gallego, quanto seu oponente republicano, Kari Lake, participaram do desfile, cumprimentando os foliões e apertando mãos como parte de seu alcance aos eleitores indígenas. Os candidatos ao Congresso – o republicano Eli Crane e seu oponente democrata, o ex-presidente da Nação Navajo Jonathan Nez, também compareceram, embora o distrito seja considerado não competitivo nas eleições próximas.

Em uma das disputas mais importantes pelo Senado do país, Lake e Gallego buscam suceder a senadora independente Kyrsten Sinema, que está se aposentando, posição que os democratas querem manter para preservar sua estreita maioria no Senado.

Este verão, Lake – que perdeu na disputa pelo governo em 2022 – visitou o Museu da Nação Navajo, interagiu com moradores na feira e visitou o Memorial dos Codificadores Navajos com o ex-vice-presidente da Nação Navajo Myron Lizer, segundo sua campanha.

Gallego, que tem como objetivo visitar todas as 22 tribos federais reconhecidas no Arizona, expressou sua intenção de incentivar os eleitores nativos americanos a irem às urnas.

"Ambos os partidos principais tendem a negligenciar a liderança e os moradores tribais, presumindo que uma nação tribal representa a todos," disse Gallego no sábado. "Isso é uma suposição equivocada."

Um veterano do Corpo de Fuzileiros Navais, Gallego atribuiu suas ligações com a Nação Navajo aos seus camaradas militares na tribo. Seu site de campanha destaca seus esforços para melhorar o acesso à saúde e aos direitos de voto para os nativos americanos e sua defesa para enfrentar a crise das mulheres indígenas desaparecidas e assassinadas.

Votantes no desfile de sábado expressaram sua disposição em ir às urnas. Danielle Doctor, uma mulher de 48 anos, membro da Nação Navajo, educadora e líder de viagens em família de Phoenix, expressou seu apoio a Harris para presidente e admirou a diferença nas reações à participação das duas campanhas no desfile.

Por outro lado, Tom Ranger, um republicano de 67 anos e dono de cinema em Window Rock, expressou opiniões contrastantes. Embora reconheça que suas simpatias políticas o colocam em minoria, Ranger avalia que o sentimento entre os eleitores da tribo está mudando e que eles estão ficando desiludidos com a maneira como a administração Biden-Harris está lidando com a economia.

No entanto, independentemente de suas afiliações políticas, os eleitores da Nação Navajo expressaram um desejo comum por mais interação de ambos os partidos.

Os membros da tribo Navajo lidaram com dificuldades relacionadas à água, alimentos, eletricidade, internet e saúde. Um relatório de 2024 dos democratas do Comitê de Administração da Câmara destacou que os nativos americanos também enfrentam várias barreiras para votar, incluindo longas viagens para votar pessoalmente devido a estradas ruins ou subdesenvolvidas, transporte insuficiente, serviço de correio lento e a falta de endereços residenciais nas reservas.

Recentemente, a Suprema Corte dos Estados Unidos manteve uma parte de uma lei do Arizona que exige que potenciais eleitores apresentem prova de cidadania antes de se registrar para votar usando um formulário do estado. Essa lei, aprovada em 2022, foi inicialmente contestada pela administração Biden e por várias organizações tribais e de direitos civis, que expressaram preocupações de que ela afetaria desproporcionalmente os nativos americanos.

A ativista Diné (Navajo) Allie Young tem liderado esforços para incentivar os eleitores nativos americanos a irem às urnas, principalmente através de passeios a cavalo, desde as eleições de 2020. Neste fim de semana, ela liderará "Saddle up for Change," uma viagem de seis etapas e vários dias a cavalo, como uma homenagem aos seus antepassados que viajaram longas distâncias para votar devido à falta de transporte, com o objetivo de registrar eleitores e atualizar seu status de registro em áreas rurais da Nação Navajo.

A campanha "Voto a Cavalo" de Young em 2020 foi motivada, como ela escreveu no CNN no ano seguinte, pelo número inadequado de caixas de votação, locais de votação antecipada e horários de votação limitados em toda a Nação Navajo.

A eleitora democrata Loretta Charley, que viajou da cidade isolada de Rocky Ridge para o desfile da semana passada, destacou a importância do voto, mas lamentou não ter observado nenhum progresso na infraestrutura dentro de sua comunidade.

"Eu sou pessoalmente muito otimista quando voto, mas então as promessas que eles fazem durante suas campanhas começam a perder a força. E eu entendo como a burocracia funciona, por assim dizer", disse ela. "Nem todos estão inclinados a ajudar as pessoas indígenas".

A parte isolada da Nação Navajo dela raramente recebe visitantes, muito menos campanhas políticas batendo à porta.

"Eu acho que somos negligenciados devido à distância. Eu não diria esquecidos, mas eu diria que somos negligenciados devido à nossa localização remota", disse ela. "Quem estaria disposto a dirigir até aqui?".

A importância política dos votos da Nação Navajo foi ainda mais enfatizada com a participação de candidatos democratas e republicanos no desfile, com o objetivo de influenciar o resultado da próxima disputa pelo Senado e potencialmente alterar o equilíbrio político em Washington.

Dadas as dificuldades enfrentadas pelos membros da tribo Navajo em termos de acesso ao voto, como viagens longas para votação presencial e transporte insuficiente, a manutenção pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos do requisito de prova de cidadania para se registrar para votar usando um formulário do estado levantou preocupações sobre impacto desproporcional nos americanos nativos.

