No domínio financeiro, George Clooney está a confrontar o Commerzbank

O empresário italiano Andrea Orcel encarna o estereótipo do bancário de investimentos implacável. Apesar de vários tropeços bilionários, ele permanece inabalável em sua perseguição para liderar um dos bancos mais valiosos da Europa, mesmo que isso signifique problemas para o Commerzbank. O tema de sua tese universitária parece antecipar futuros problemas com o banco alemão.

Andrea Orcel não é conhecido por formar relacionamentos próximos. Em vez disso, cultiva a imagem de um gerente severo, mantendo a persona de um bancário de investimentos e empreendedor de sucesso, mesmo nos tempos de dificuldade financeira.

Nascido em Roma, Orcel conquistou a reputação de "viciado em negócios" e é carinhosamente chamado de "tubarão da finança" e "George Clooney do banking". O New York Times simplesmente o chama de "o bancário de investimentos mais notório da Europa". Nos últimos três anos, o homem de 61 anos tem sido CEO do segundo maior banco da Itália, UniCredit, que pode se fundir com o Commerzbank, tornando-o o arquiteto de uma dos maiores mergulhos bancários da Europa.

Pagamento de despedida de €25 milhões

Criado em uma família de classe média em Roma, Orcel estudou economia na Universidade "La Sapienza" de sua cidade natal antes de obter seu mestrado na prestigiada escola de negócios INSEAD. Aos 25 anos, Orcel deixou para Londres para trabalhar para a Goldman Sachs, depois se mudou para Paris para a Boston Consulting. Na década de 1990, o italiano se juntou à Merrill Lynch, ocupando vários cargos de liderança. Após um passagem pelo Royal Bank of Scotland, ele assumiu um cargo na Swiss bank UBS em 2012 como chefe de investimento bancário, aceitando um bônus de assinatura de €25 milhões.

Como o chefe do resgate bancário mais caro da Europa durante a crise financeira, a reputação de Orcel pareceu ilesa. Ele aconselhou o Royal Bank of Scotland a adquirir o banco holandês ABN Amro logo antes da crise - então a maior aquisição bancária de todos os tempos. Quando os mercados desabaram logo depois, os contribuintes britânicos foram deixados para pagar uma conta de resgate de £45 bilhões.

Em 2018, Orcel estava previsto para se tornar CEO do banco espanhol Santander, mas desacordos sobre os termos acabaram impedindo-o de assumir o cargo. No entanto, ele saiu com um pagamento de €51 milhões da UBS.

O governo alemão perdeu o controle?

Em 2021, Orcel voltou à Itália como CEO do UniCredit, que tem uma capitalização de mercado de €60 bilhões, tornando-o um dos bancos mais valiosos da Europa. É mais valioso do que o Commerzbank (€18,5 bilhões) e o Deutsche Bank juntos (€29 bilhões) e relatou um lucro de €8,6 bilhões no ano passado. O UniCredit possui o Hypovereinsbank desde 2005 e seu próximo alvo pode ser o Commerzbank, tornando-o o segundo maior banco privado da Alemanha.

Rumores de aquisição têm circulado desde a nomeação de Orcel, mas foi apenas no verão passado que ele começou a aumentar a participação de sua instituição no Commerzbank - surpreendendo o governo alemão na semana passada com a compra de 4,5 por cento das ações oferecidas à venda pelo governo federal. O UniCredit agora possui um total de 9 por cento do Commerzbank e expressou interesse em adquirir mais ações. Apenas o governo alemão possui mais ações no Commerzbank, com 12 por cento.

Relatórios do "Financial Times" sugerem que o governo alemão foi aconselhado pelo banco americano JP Morgan Chase na venda de sua participação de 4,5 por cento, o que pode ter encorajado a oferta do UniCredit. No entanto, altos funcionários alemães afirmaram ter descoberto apenas na noite da venda o interesse do UniCredit e sua participação existente no Commerzbank. "No momento em que o processo de bookbuilding se tornou irreversível, o Ministério Federal das Finanças não estava ciente de que o UniCredit possuía outras ações no Commerzbank", disse o ministério ao jornal. Altos funcionários alemães agora parecem frustrados com o resultado da venda, com um funcionário afirmando que a ação do UniCredit foi percebida como "comportamento altamente indelicado".

Orcel nega essas acusações em uma entrevista com o "Handelsblatt". "Fomos contatados por representantes do Ministério Federal das Finanças e seus consultores no nível de trabalho antes do leilão do pacote de ações de 4,5 por cento do estado", disse ele. "Durante o leilão da participação federal, a agência financeira então coletou ofertas de vários investidores e, finalmente, escolheu a nossa. Todas as partes envolvidas estavam cientes de que nossa participação aumentaria para 9 por cento e quais seriam as implicações disso". Orcel mantém que o interesse do UniCredit no Commerzbank tem sido conhecido por todas as partes relevantes na Alemanha há muito tempo, o que é por isso que eles foram contatados em primeiro lugar.

Orcel prefere manter seus assuntos pessoais reservados e mantém um perfil baixo nas plataformas sociais. Desde 2009, ele está casado com a designer de interiores Clara Batalim-Orcel e divide um filho com ela.

Se uma aquisição do Commerzbank ocorrer sob sua liderança, isso praticamente selaria o acordo: Orcel escreveu sua tese de graduação sobre tomadas hostis de bancos.

