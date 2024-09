- No domínio do planeamento dos parques nacionais, a Renânia do Norte-Vestfália lidera a carga.

Renânia do Norte-Vestfália (NRW) abandonou seus planos para estabelecer sua própria Administração de Parques Nacionais. O Ministério do Meio Ambiente, em resposta a uma consulta do SPD, revelou que esses planos não estão mais sendo perseguidos. A autoridade proposta foi criticada pela oposição devido à falta de progresso na identificação de um segundo parque nacional em NRW.

O legislador do SPD René Schneider havia perguntado anteriormente sobre as responsabilidades da "nova administração". O Ministro do Meio Ambiente Oliver Krischer (Verdes) respondeu na época: "A nova Administração de Parques Nacionais será responsável pela gestão de parques nacionais, uma tarefa que foi transferida para o Ministério do Meio Ambiente, Conservação da Natureza e Transportes".

Não há aplicação para um segundo parque nacional até agora

Enquanto Krischer havia falado anteriormente sobre vários parques nacionais, isso ainda é incerto. Desde 2004, existe o Parque Nacional Eifel. Nenhuma região aplicou para um segundo ainda, apesar da busca em andamento há mais de um ano.

O papel do Ministério do Meio Ambiente para o parlamento estadual sugere que a Autoridade Florestal do Parque Nacional Eifel, junto com sua equipe, deveria ser transferida para o existente Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV).

Schneider, um político ambiental do SPD, disse à dpa: "Parece que o ministro Krischer percebeu que a probabilidade de um segundo parque nacional está diminuindo devido à sua inação". O ministro está "realizando seu plano para estabelecer uma autoridade que seria um desperdício do dinheiro dos contribuintes", disse Schneider, mas isso é apenas o primeiro passo. Ele chamou por uma revisão abrangente do debacle do parque nacional.

