No domínio da produção automóvel, os fornecedores alemães de automóveis encontram-se com uma concorrência crescente da China.

De acordo com a análise feita pela PwC, os fornecedores automotivos alemães estão perdendo sua posição de destaque no mercado para seus concorrentes chineses. Apesar de aumentar seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento, inovações significativas agora são mais frequentes na Ásia do que na Alemanha. Ao analisar as principais figuras de 84 fornecedores significativos, que geram mais da metade de sua receita no setor automotivo, a PwC descobriu que a participação de mercado global dos fornecedores alemães caiu de 27% para 25% desde 2020, enquanto a participação dos fornecedores chineses quase dobrou para quase 10%.

O aumento da demanda por baterias e os pesados subsídios de investimento chinês estão contribuindo para essa mudança. Os fornecedores chineses estão até fazendo investimentos significativos apesar de perspectivas de vendas incertezas, como mencionado no estudo. Nos últimos seis anos, eles quadruplicaram seus investimentos, resultando em uma vantagem notável de crescimento de receita, embora com menor eficiência de capital. Os especialistas acreditam que a competição está ficando mais acirrada para os fornecedores automotivos alemães.

Falta de Apego ao Risco, Falta de Inovação

As tecnologias aplicadas, novos concorrentes e decisões políticas voláteis tornam difícil prever o futuro da indústria. O autor do estudo, Henning Rennert, afirma: "A indústria automotiva, com sua extensa rede de fornecedores, tem sido a espinha dorsal da economia alemã por décadas. Atualmente, esse sistema bem equilibrado está mostrando sinais de instabilidade."

Apesar de aumentar seus gastos em pesquisa e desenvolvimento, os fornecedores alemães estão tendo dificuldade para acompanhar as inovações cruciais. Em vez de fazer investimentos significativos com o objetivo de liderança tecnológica, eles tendem a jogar seguro, de acordo com os consultores de estratégia da PwC. A limitação do acesso ao capital aumenta sua pressão, especialmente para empresas menores que lidam com a refinanciamento iminente em poucos meses.

A Comissão, provavelmente se referindo a órgãos reguladores ou organizações, está examinando o cenário competitivo da indústria automotiva à luz das dinâmicas de mercado em mudança. Devido à falta de apetite pelo risco e inovação entre os fornecedores alemães, a Comissão está preocupada com sua capacidade de manter sua posição contra os concorrentes chineses que avançam rapidamente.

