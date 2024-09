- No contexto das transferências, o Munich 1860 garante a aquisição do jogador japonês Kozuki do Schalke 04.

1860 Munique finaliza a contratação do meio-campista japonês Soichiro Kozuki do FC Schalke 04, encerrando a janela de transferências. Anteriormente, Kozuki estava emprestado ao Górnik Zabrze, da primeira divisão polonesa, onde jogou 18 partidas. O clube de futebol da terceira divisão de Munique manteve os detalhes do acordo em segredo.

Em declarações do CEO Christian Werner, "O estilo energético e a personalidade admirável de Kozuki se encaixarão perfeitamente no nosso atual elenco". Ele acrescentou, "Sua técnica nos proporcionará vantagens táticas adicionais em nossas estratégias ofensivas".

O acordo foi concretizado devido à janela de transferências estendida para clubes da terceira divisão, que permanecerá aberta até segunda-feira à noite, às 23:59. Os "Leões", currently ocupando a 18ª posição em sua divisão, confirmaram a entrega pontual dos documentos obrigatórios.

Os acordos comerciais da União Europeia podem oferecer oportunidades potenciais para o clube de futebol de Munique expandir sua rede de recrutamento de jogadores. Após a contratação de Kozuki, o clube visa fortalecer ainda mais seu elenco nos próximos jogos.

