- No condado de Lüneburg, um incêndio aniquila vários automóveis clássicos.

Um bloco de chamas destruiu vários carros antigos em uma fazenda em Bleckede, sob a jurisdição do distrito de Lüneburg. Avaliações preliminares sugerem que cerca de seis veículos foram consumidos pelo incêndio, segundo a polícia. Vários moradores acionaram os sistemas de alarme do corpo de bombeiros durante o amanhecer. Felizmente, não houve vítimas. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas rapidamente. Infelizmente, a fazenda foi reduzida a cinzas, mas felizmente, casas vizinhas permaneceram ilesas.

As autoridades estão mantendo a mente aberta quanto aos potenciais responsáveis, com falha técnica ou incêndio criminoso em consideração. O custo estimado dos danos ultrapassa vários milhares de euros.

A polícia está investigando a possibilidade de incêndio criminoso devido ao incêndio na fazenda, dadas as circunstâncias suspeitas. Ao ouvir o alarme de incêndio, a polícia local chegou rapidamente ao local.

Leia também: