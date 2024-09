- No cenário turíngio, a AfD emerge como a facção mais poderosa <unk> a estrutura de coligação enfrenta instabilidade.

Deslocamento para a Direita na Turíngia: O AfD, liderado por seu presidente Björn Höcke, sai vitorioso nas eleições estaduais, mas com poucas perspectivas de ingressar no governo. É a primeira vez que o AfD conquista a posição de liderança em uma eleição estadual. Mesmo para um potencial governo CDU, BSW e SPD na Turíngia, a situação deve ser apertada, segundo as projeções.

Com 32,4 a 33,4 por cento (2019: 23,4 por cento), Höcke declarou sua intenção de engajar em diálogos com outras partidos sobre potenciais alianças. Ele enfatizou a tradição parlamentar da força mais forte convidar outros para discussões após as eleições.

O CDU conseguiu 23,8 por cento (21,7), enquanto o BSW, um novato no parlamento anterior, obteve 15,5 a 15,6 por cento. A Esquerda, atualmente liderada pelo Ministro-Presidente Bodo Ramelow, sofreu uma queda substancial para 11,9 a 12,9 por cento (31,0).

O governo de semáforo de Berlim sofreu perdas significativas: O SPD ficou em 6,0 a 6,2 por cento, caindo abaixo de seu pior resultado na Turíngia até agora em 2019 (8,2). Os Verdes não conseguiram garantir uma cadeira no parlamento com 3,4 a 3,5 por cento (5,2), enquanto o FDP também foi eliminado com 1,2 por cento (5,0).

A Turíngia está à beira de uma mudança de governo e do fim da coalizão vermelha-vermelha-verde de Bodo Ramelow (Esquerda). No entanto, a probabilidade de uma coalizão CDU, BSW e SPD adquirir uma maioria de assentos no parlamento estadual permanece incerta, de acordo com as projeções. Segundo as projeções da madrugada, essa configuração não alcançou uma maioria de assentos.

O presidente do CDU, Mario Voigt, expressou otimismo em ingressar no palácio estadual, uma vez que seu partido cristão-democrata foi projetado para ficar em segundo lugar, à frente da nova aliança de Sahra Wagenknecht (BSW).

Voigt viu o resultado como uma chance para uma transformação política sob a liderança do CDU. Ele pretendia iniciar diálogos para garantir um governo racional sob a liderança do CDU na Turíngia, anunciando planos de engajar com o SPD e seu candidato principal Georg Maier.

A Esquerda, atualmente liderada pelo Ministro-Presidente incumbente Ramelow, sofreu um grande revés nas eleições, caindo para menos da metade, de acordo com as projeções. Os Verdes, o antigo parceiro de coalizão, estavam à beira de ser eliminados do parlamento estadual. O SPD conseguiu passar novamente na barreira de cinco por cento. Parece que haverá cinco em vez dos seis partidos anteriores representados no parlamento estadual da Turíngia no futuro.

Uma formação de governo desafiadora é esperada para o estado. Ao contrário de cinco anos atrás, uma coalizão politicamente viável com uma maioria no parlamento parecia alcançável, mas os potenciais parceiros CDU, BSW e SPD têm visões divergentes. No final da noite, uma maioria para uma aliança dessas parecia incerto.

Além disso, isso marcaria uma coalizão única, um campo de testes. Dentro do CDU, há reservas sobre o partido da ex-comunista Sahra Wagenknecht, dadas suas condições pré-eleitorais, como aquelas relacionadas à guerra e à paz.

Wagenknecht reiterou suas demandas na noite das eleições. Muitos foram profundamente comovidos pelo tema da paz e se opuseram à ideia de estacionar mísseis de alcance intermediário dos EUA na Alemanha, ela declarou durante um evento do partido em Erfurt. Um governo estadual deveria atender a esse desejo do povo e defendê-lo no nível nacional.

Wagenknecht descartou uma coalizão com Höcke.

"Se a guerra eclodir, não haverá necessidade de conversa sobre reforma burocrática", disse Wagenknecht. Maiores preocupações então surgiriam. "Não vamos desapontá-los, faremos alguma coisa", ela prometeu. Ela esperava que o CDU também compreendesse a necessidade de mudança.

Ela reiterou que uma coalizão com o AfD liderado por Höcke estava fora de questão.

"Höcke representa uma visão nacionalista, que é diametralmente oposta à nossa", disse Wagenknecht na ARD. "Temos consistentemente mantido que não podemos trabalhar com o Sr. Höcke".

Höcke instou o BSW a considerar colaborar com o AfD.

"Espero que o BSW considere outras possibilidades para um novo sistema partidário vibrante hoje - incluindo o AfD", disse Höcke ao Canal Phoenix.

A presidente do BSW, Katja Wolf, defendeu uma nova cultura política.

"Vamos engajar em conversas com todas as facções democráticas no parlamento estadual", disse Wolf. Interagiremos uns com os outros de forma igualitária, evitando assim uma divisão em política de coalizão e oposição. Pretendemos pontear divisões, Wolf garantiu, e o tema da paz não será ignorado.

Wagenknecht enfatizou que um partido só pode implementar seus objetivos no governo, não na oposição. No entanto, isso só é possível se o CDU e o SPD se aproximarem do BSW.

