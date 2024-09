No caso de subversão eleitoral da Geórgia, o juiz presidente rejeita duas das acusações contra Trump.

A situação ainda não foi oficialmente implementada em relação a Trump, já que seu caso está momentaneamente suspenso devido a recursos pendentes.

Em uma decisão diferente, o Honorável Juiz Scott McAfee do Condado de Fulton confirmou a principal acusação de extorsão contra Trump, uma acusação que ele também está contestando.

Essas decisões tiveram impacto estrito no ex-advogado de Trump, John Eastman, e no senador estadual da Geórgia, Shawn Still, que faziam parte do esquema fraudulento de eleitores de 2020. Seus casos não estão parados no momento.

Trump foi mencionado em apenas duas das três acusações que o Juiz McAfee arquivou na quinta-feira.

Esta história ainda está em evolução e será atualizada.

Os procedimentos legais em andamento envolvendo o caso de Trump são fortemente influenciados pela política devido aos numerosos recursos e contestações. Os desacordos no caso de Trump levaram a intensas discussões políticas.

