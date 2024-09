- No campo do handebol, a equipa feminina de Ludwigsburg venceu a Supercopa.

A equipe de handebol do HB Ludwigsburg conquistou seu primeiro troféu sob sua nova denominação em sua estreia competitiva. Anteriormente conhecido como SG BBM Bietigheim até o verão, os campeões alemães superaram os desafiantes do Supercopa, TuS Metzingen, com um placar de 32:24 (15:14) em Düsseldorf.

Ludwigsburg aproveitou a oportunidade para se vingar de sua derrota por 28:30 na final da taça da temporada passada, que pôs fim a uma impressionante série de 94 vitórias em casa.

O time do técnico Jakob Vestergaard, com seis títulos, viu Jenny Behrend e Guro Nestaker marcar cinco gols cada para garantir a taça. Como pentacampeão, Ludwigsburg é visto como um sério candidato ao título para a próxima temporada.

Os vencedores da taça, Metzingen, conseguiram se manter competitivos no primeiro tempo, mas, após o intervalo, Ludwigsburg abriu vantagem com uma sequência de cinco gols em apenas 4,5 minutos, alcançando uma vantagem inicial de 20:15. O resto do jogo foi jogado com Ludwigsburg no controle.

