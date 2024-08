- No campo da comédia hoje, Annette Frier destaca a necessidade de se exercer maior cautela

Comediante e performer Annette Frier (50) valoriza a mudança nos padrões de comédia. "Hoje em dia, é preciso pisar leve, e eu acho que isso é uma mudança positiva", ela compartilhou durante uma conversa com o "Neues Osnabruecker Zeitung" (NOZ).

As expectativas colocadas nos comediantes cresceram exponencialmente nas últimas duas décadas. "Antigamente, o mantra era: se for engraçado, está tudo bem. Agora, engraçado é ótimo, de preferência com uma subtexto", afirmou Frier. "Isso estimula algum pensamento mais profundo", ela acrescentou. "E muitos cenários humorísticos melhoram devido a isso". No entanto, ainda é possível encontrar alegria sem nenhuma mensagem subjacente.

Não é mais aceitável rir de pessoas que não podem revidar, segundo a perspectiva de Frier. "Desde que seja engraçado, independentemente de quem possamos ofender involuntariamente, isso não é mais tolerável", ela afirmou. Nascida em Colônia.

