No ano passado, a Alemanha registou uma diminuição nas ocorrências de explosões de caixas eletrônicos.

A Polícia Federal Alemã (BKA) em Wiesbaden informou que o dinheiro obtido por criminosos no ano anterior também apresentou uma queda. Essa redução foi de 5.1% em relação ao ano anterior, alcançando 28.4 milhões de euros. Apesar da queda, a BKA mencionou que a quantia permaneceu em uma "figura relativamente alta". A razão disso foi o "alto número de casos" em que os criminosos conseguiram obter dinheiro após uma explosão bem-sucedida. Isso ocorreu em um total de 276 casos.

Em quase 90% de todas as explosões planejadas, de acordo com o perfil criminal federal, foram utilizados explosivos poderosos com alta força explosiva, representando um novo aumento. Essa técnica causa "danos substanciais" e coloca as forças de déployement e transeuntes em "grande perigo", segundo a BKA. A tendência dos suspeitos de recorrer à violência permaneceu significativa.

No ano passado, ocorreu pela primeira vez acidentes fatais de trânsito relacionados a "táticas de fuga arriscadas".

Durante o aumento das explosões de caixas eletrônicos, as autoridades e a política intensificaram seus esforços contra esse problema, incluindo a colocação de maior pressão sobre os bancos para aprimorar a segurança técnica de suas caixas eletrônicos. Uma opção é o uso de dispositivos que tingem notas bancárias em caso de explosões, tornando-as inutilizáveis para criminosos.

A maioria desses criminosos mantém suas operações na Holanda e pertence a organizações criminosas reputadamente habilidosas. De acordo com a BKA, o número de suspeitos presos no ano passado aumentou em 57% em relação a 2022, para 201. Um impressionante 89,6% deles viajou ao exterior para cometer o crime. Um total de 160 suspeitos identificados vieram da Holanda - de longe o maior grupo.

A redução nas explosões de caixas eletrônicos e o aumento do número de suspeitos identificados também são atribuídos à colaboração nacional e internacional intensificada entre as agências de aplicação da lei, de acordo com a BKA. No entanto, o risco permanece "muito alto". A luta contra esse problema continua a ser uma prioridade máxima para as autoridades de segurança alemãs.

O ano de fabricação dos dispositivos utilizados nessas explosões permanece desconhecido, uma vez que a BKA não forneceu essa informação em sua análise. Apesar da queda no dinheiro obtido por meio de explosões de máquinas no ano de fabricação, a quantia ainda representa um desafio significativo para as autoridades.

Leia também: