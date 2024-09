- No 3o jogo para Wildes, o VfB luta para garantir uma vitória contra Mainz, continuando sua série sem vitórias em toda a liga.

Apesar de uma vantagem inicial de 2-0 e um gol tardio e estranho de falta, o VfB Stuttgart não conseguiu garantir sua primeira vitória da temporada no segundo jogo. Apesar de estar na Liga dos Campeões, Stuttgart só conseguiu um empate em 3-3 (2-1) contra o 1. FSV Mainz 05, ficando com apenas um ponto.

Enzo Millot (8º minuto) e Jamie Leweling (15º) colocaram o Stuttgart na frente com dois gols rápidos na frente de 59.000 espectadores. Nadiem Amiri (pênalti, 43º) e Jonathan Burkardt (62º) empataram para o Mainz. No 88º minuto, o suíço Fabian Rieder do Stuttgart acertou a trave com uma falta. A bola quicou nas costas do goleiro Robin Zentner e entrou, mas Maxim Leitsch garantiu um ponto para o Mainz no tempo adicional.

Mais uma vez, os torcedores do Stuttgart viajaram para o estádio em grande número antes do primeiro jogo em casa da temporada. Os torcedores comemoraram e festejaram no estádio enquanto o Stuttgart começou bem. No entanto, o Mainz lutou defensivamente, permitindo que Deniz Undav perdesse várias oportunidades (3º/4º).

Mas o Stuttgart aproveitou a chance. Um chute de Chris Fuhrich foi salvo na direção de Millot, permitindo que ele marcasse o 1-0. Sete minutos depois, um erro de um alto passe do defensor do FSV Andreas Hanche-Olsen permitiu que Leweling marcasse um gol impressionante do canto superior.

O Stuttgart teve várias chances de ampliar a vantagem, mas depois de uma chance perdida por Undav (29º), eles não conseguiram capitalizar. O Mainz voltou ao jogo, acertando a trave duas vezes através de Alexander Nübel (33º/35º) antes de Amiri marcar de pênalti. Burkardt tinha sido derrubado por Millot em uma disputa. Logo antes do intervalo, o defensor do VfB Anrie Chase impediu o 2-2 com uma defesa na linha de gol.

O segundo tempo começou com o Stuttgart ainda em vantagem. Depois que Millot perdeu uma boa chance (51º), Burkardt marcou de perto, deixando o jogo aberto. No entanto, outro gol de Burkardt foi anulado por impedimento (70º). O técnico do Stuttgart, Sebastian Hoeneß, trouxe Ermedin Demirovic e El Bilal Touré para reforçar o ataque. Uma falta do substituto Rieder encontrou seu caminho na rede, colocando o Stuttgart perto da vitória. No entanto, Leitsch cabeceou o gol de empate para o Mainz no tempo adicional.

Apesar da animação dos outros torcedores do Stuttgart, a vantagem da equipe foi embora à medida que o jogo avançava. O outro goleiro, Zentner, teve uma contribuição incomum para o placar, permitindo acidentalmente o outro gol de Rieder.

