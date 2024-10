Nível surpreendentemente deprimente de desemprego nos Estados Unidos

O mercado de trabalho dos EUA exibiu uma força surpreendente, abrandando as expectativas de aumentos agressivos nas taxas de juros pela Reserva Federal. Com um acréscimo de 254 mil empregos em setembro, superando as previsões de forma dramática, segundo estatísticas governamentais, sem incluir o setor agrícola. Especialistas econômicos haviam projetado 140 mil empregos, revisados de 159 mil (originalmente 142 mil) no mês anterior. A taxa de desemprego, calculada independentemente, caiu ligeiramente para 4,1% em setembro.

Muitos participantes do mercado deduziram desses números que a Reserva Federal poderia assumir uma postura mais cautelosa após o último aumento de taxa. Agora, os participantes do mercado preveem passos de um quarto de ponto nas reuniões de taxa de juros em novembro e dezembro, em vez da redução maior esperada antes dos dados de emprego.

Jens Klatt, analista da corretora online XTB, sugeriu que o debate sobre uma "redução de taxa de 'jumbo'" de 50 pontos-base até o final do ano já pode ter sido resolvido, dada essas figuras. Bastian Hepperle, economista do Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, propôs que as preocupações da Reserva Federal com o mercado de trabalho poderiam ter sido exageradas: "Portanto, não precisa se apressar com grandes aumentos de taxa".

Após o término do ciclo de aumento de taxa, a Fed reduziu a taxa básica em meio ponto percentual para 4,75-5,0%. Jerome Powell, presidente da Fed, espera mais duas reduções de meio ponto percentual totalizando meio ponto percentual se a economia prosseguir como esperado. Um aumento de empregos mensal em torno de 100 mil é considerado suficiente para atender à população em idade trabalhadora em crescimento nos EUA.

Thomas Gitzel, economista-chefe do VP Bank do Liechtenstein, observou que um crescimento de empregos mais baixo era esperado devido às condições adversas em setembro, incluindo uma greve de trabalhadores portuários na Costa Leste e o impacto da Hurricane Helene em certas regiões. O surpreendente desempenho do mercado de trabalho em mais de 200 mil novos empregos foi, portanto, ainda mais notável.

Especialista da Helaba: Crescimento Salarial Continua "Extremamente Robusto"

O banco central, responsável pela manutenção da estabilidade de preços e promoção do pleno emprego, monitora de perto os dados de emprego e crescimento salarial para avaliar as pressões inflacionárias. Os ganhos horários médios aumentaram 0,4% em setembro, revisados de 0,5% em agosto. No ano, resultou em um aumento de 4,0%, em comparação com 3,9% em agosto. Os especialistas esperavam um crescimento anual de 3,8%. Ralf Umlauf, especialista da Helaba, descreveu o crescimento salarial dos EUA como "extremamente robusto", levando a uma significativa redução nas expectativas otimistas sobre as reduções de taxa da Fed.

O relatório do mercado de trabalho foi bem recebido pelos investidores da bolsa de valores. O DAX e o EuroStoxx50 ganharam aproximadamente 1% cada e o índice do dólar avançou meio por cento após o relatório, que anteriormente havia mostrado apenas um crescimento ligeiro. No entanto, o ouro e o euro caíram aproximadamente meio por cento cada, e os investidores também venderam títulos do governo, resultando em um aumento de aproximadamente 0,074% na taxa de rendimento dos títulos de 10 anos dos EUA, a partir de cerca de 0,07%.

