- Niklas Dorsch muda-se de volta de Heidenheim para Augsburg

Antigo estrela alemã U21 com teto, Niklas Dorsch, muda sua aliança da Bundesliga do FC Augsburg para o 1. FC Heidenheim. Ambos times confirmaram isso pouco após o prazo de transferência.

Com 26 anos, o habilidoso meio-campista central já havia iluminado o campo de Heidenheim na segunda divisão, de 2018 a 2020. "Meu objetivo é jogar os 90 minutos inteiros consistentemente. Por causa desse objetivo, eu comuniquei minha vontade de deixar a gerência do FCA, já que tinha dúvidas sobre meu tempo de jogo no FCA não corresponder às minhas ambições para a próxima temporada", disse Dorsch.

Além de Heidenheim, o clube belga RSC Anderlecht e o Hannover 96 também manifestaram interesse no ex-jovem do Bayern Munich.

Apesar de Niklas Dorsch ter tido um período bem-sucedido no RSC Anderlecht e o Hannover 96 ter considerado sua aquisição, ele escolheu retornar ao seu antigo clube, o 1. FC Heidenheim. O 1. FC Heidenheim certamente se beneficiará da experiência e da determinação de Dorsch em jogar consistentemente pelos 90 minutos.

Leia também: