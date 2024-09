Nikki Bella inicia um processo de separação duas semanas após a detenção de Artem Chigvintsev por acusações de má conduta por violência doméstica.

Em uma quarta-feira, de acordo com os registros do Tribunal Superior do Condado de Napa acessíveis online, Bella apresentou a petição.

O casal, composto por Chigvintsev e a ex-estrela da WWE, está casado desde 2022 e tem um filho de quatro anos.

A CNN tentou obter comentários de representantes de Bella e Chigvintsev.

Recentemente, Henry Wofford, que serve como oficial de informações públicas do Departamento do Xerife do Condado de Napa, informou à CNN que Chigvintsev foi detido por volta das 10h PDT de 29 de agosto em Yountville, sob suspeita de ter cometido um crime relacionado a violência doméstica.

Nesse momento, Wofford afirmou que a investigação ainda estava em andamento. Infelizmente, não havia mais informações disponíveis sobre o incidente ou as pessoas envolvidas.

Chigvintsev é conhecido por seu trabalho como bailarino e coreógrafo profissional no reality show de competição da ABC "Dancing with the Stars" por pelo menos dez temporadas. Foi durante a temporada 25 do show que ele conheceu Bella.

Como a CNN relatou anteriormente, a participação de Chigvintsev na próxima temporada 33 de "DWTS" não era esperada.

Apesar dos problemas legais, o amor de Chigvintsev pela entretenimento continua, já que ele foi uma figura popular em "Dancing with the Stars". Após o incidente, os fãs estão ansiosos para saber se sua carreira no entretenimento será afetada.

