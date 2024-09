Nicole Kidman transforma-se numa obra-prima artística em Veneza.

Em Veneza, um espetáculo extraordinário se desenrola: Na estreia de "Babygirl", Nicole Kidman deixa uma marca indelével ao usar um conjunto de alta-costura Schiaparelli. Sua única concorrente neste evento é sua performance cativante neste thriller sensual.

Na passarela vermelha de seu último filme "Babygirl", no Festival de Cinema de Veneza, Kidman roubou a cena. A atriz celebrada usava uma criação de Schiaparelli, uma obra-prima em si mesma: um corpete sem alças e nude, adornado com tule e pérolas pretas, caindo sobre seu decote. O corpete se transformava habilmente em uma saia na cintura, imitando os ossos do quadril, e descia em correntes de pérolas balançantes.

A parte inferior era sutil, mas poderosa: uma saia de veludo preto brilhante e saltos altos adicionavam um toque de sofisticação ao corpo dramático. Aos 57 anos, Kidman irradiava charme: seus olhos eram destacados com delineador esfumaçado e sombras marrons quentes, seu cabelo caía em ondas naturais suaves, e brincos ostentosos brilhavam abaixo.

Thriller Sensual: Kidman se sentiu exposta

Em "Babygirl", Kidman interpreta uma mulher de negócios de Nova York que se envolve em uma ligação perigosa com seu jovem estagiário, interpretado pelo jovem Harris Dickinson, de 28 anos. "Este filme é basicamente sobre sexo, mas também mergulha em desejo, pensamentos íntimos, segredos, casamento, verdade, poder e consentimento", explicou Kidman durante o festival.

O thriller sensual apresenta desafios para a atriz, como ela admitiu. Ela confessou se sentir "exposta e vulnerável" agora que seu trabalho estava em exibição pública. Em uma entrevista à "Vanity Fair", ela até duvidou se teria coragem de assistir ao filme na tela grande. No entanto, essas dúvidas desapareceram quando o jornal da indústria "The Hollywood Reporter" relatou que o filme recebeu uma ovação de sete minutos, dedicada principalmente à atuação de Kidman, em sua estreia mundial.

O conjunto extraordinário de Schiaparelli, exibido durante a passarela de Kidman, foi um testemunho do valor de entretenimento do evento. Com o lançamento de "Babygirl", a vulnerabilidade de Nicole Kidman ao interpretar um thriller sensual acrescentou camadas extras de profundidade à sua performance cativante.

