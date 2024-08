Nicole Eggert revela o aspecto mais desafiador da sua luta contra o cancro

Em dezembro de 2023, a ex-estrela de "Baywatch", Nicole Eggert, foi diagnosticada com câncer de mama. Agora, aberta sobre sua doença, ela está compartilhando suas experiências e o aspecto de seu tratamento que a deixou mais frustrada.

Iniciando 2024, Eggert tornou público seu diagnóstico. Ela está se sentindo "bem" no momento, como compartilhou com a revista "People". "Estou nessa espécie de limbo agora, completei meu tratamento, esperando por mais testes e espero pela cirurgia", ela mencionou durante a estreia de "After Baywatch: Moment in The Sun" em Los Angeles na segunda-feira.

Na entrevista, Eggert também expressou o que encontrou mais difícil nos últimos meses. "Você passa muito tempo esperando, e isso é algo que eu não estava totalmente ciente, e ninguém realmente fala sobre isso". Ela disse. "Mas o limbo é a parte mais difícil porque você nunca sabe o que está acontecendo. Durante meu tratamento, eu me senti como se estivesse realizando algo".

Esperar é "frustrante", ela acrescentou. A meditação tem sido uma das coisas que a ajudaram, entre outras coisas. Ela também procurou ajuda de um xamã. "Eu tento fazer o que puder, o que puder fazer. Seja caminhando ou meditando - eu faço tudo para me distrair", disse Eggert, exibindo seu novo corte de cabelo loiro platinado na estreia de L.A. Ela raspou a cabeça em fevereiro para se preparar para o tratamento do câncer.

Sua principal fonte de inspiração

Sua filha Dilyn e Keegan continuam sendo a força motriz de Eggert. Elas "lidaram muito bem" com a situação e não a trataram de forma diferente. "Eu realmente amei isso nas duas. Elas não agiram como se nada estivesse mudando. Os dias pareciam os mesmos".

Além de suas crianças, a série documentário "Baywatch", em que Eggert estrelou e co-produziu, serviu como uma "grande distração". "Foi uma grande motivação para mim, não apenas para pensar em minha saúde. Me deu um propósito".

Nicole Eggert interpretou a salva-vidas Summer Quinn na série de TV "Baywatch" de 1992 a 1994. Ela também apareceu no filme para TV "Baywatch - Wedding in Hawaii" em 2003. A série documentário "After Baywatch" apresenta ex-estrela de "Baywatch" compartilhando suas experiências e cenas atrás dos bastidores nunca antes vistas.

Enquanto Eggert navega em sua recuperação, ela encontra conforto no apoio de sua "família Baywatch". Ao assistir à estreia de "After Baywatch: Moment in The Sun" em Hollywood, ela estava cercada por colegas de elenco que se tornaram como uma família para ela.

Apesar de estar baseada em Hollywood, a principal fonte de inspiração de Eggert continua sendo suas filhas, Dilyn e Keegan, que lidam com sua doença com força e amor.

