Nick Kyrgios critica o tratamento "muito mau" de Novak Djokovic no meio de uma polémica sobre vistos

Djokovic foi transferido para o Park Hotel de Melbourne, um centro de detenção para refugiados e requerentes de asilo, depois de o seu visto de entrada na Austrália ter sido bloqueado, segundo as afiliadas da CNN Seven Network e Nine News.

O primeiro-ministro Scott Morrison disse esta semana que Djokovic, que não revelou publicamente o seu estado de vacinação, "não tinha uma isenção médica válida" para o requisito de vacinação para as chegadas à Austrália.

"Olha, eu definitivamente acredito em agir, eu fui vacinado por causa dos outros e pela saúde da minha mãe (sic), mas como estamos lidando com a situação de Novak é ruim, muito ruim", escreveu Kyrgios no Twitter na sexta-feira.

"Como esses memes, manchetes, este é um dos nossos grandes campeões, mas no final do dia, ele é humano. Façam melhor".

O número 93 do mundo, Kyrgios, que nunca tem vergonha de dizer o que pensa, já criticou o comportamento de Djokovic durante a pandemia - nomeadamente durante o malfadado evento Adria Tour em 2020, que viu vários jogadores, incluindo Djokovic, testarem positivo para Covid-19.

Em novembro, Kyrgios disse que não achava que alguém devesse ser obrigado a vacinar-se, mas depois acrescentou que não seria "moralmente correto aceitar na Austrália jogadores estrangeiros que não estão vacinados".

Djokovic, atualmente empatado com Roger Federer e Rafael Nadal em 20 títulos de singulares do Grand Slam e na esperança de ganhar o seu 10º título do Open da Austrália em Melbourne, também recebeu o apoio do seu colega John Isner, enquanto continua o desastre do seu visto.

"O que Novak está a passar neste momento não está certo", escreveu Isner no Twitter. "Não há justificação para o tratamento que ele está a receber. Ele seguiu as regras, foi autorizado a entrar na Austrália, e agora está a ser detido contra a sua própria vontade. Isto é uma vergonha".

Nadal, por sua vez, foi menos compreensivo para com Djokovic: "Ele tomou as suas próprias decisões, e toda a gente é livre de tomar as suas próprias decisões, mas depois há algumas consequências", disse o espanhol aos jornalistas em Melbourne na quinta-feira.

"É claro que não gosto da situação que está a acontecer. De certa forma, tenho pena dele. Mas, ao mesmo tempo, ele conhecia as condições há muitos meses, por isso toma a sua própria decisão."

A equipa jurídica de Djokovic solicitou uma providência cautelar urgente contra a decisão de revogar o seu visto enquanto continua detido em Melbourne. O Tribunal Federal do país adiou a decisão até segunda-feira sobre se ele será autorizado a permanecer na Austrália ou se será deportado, de acordo com a Reuters e a emissora pública ABC.

Na sexta-feira, a ministra australiana dos Assuntos Internos, Karen Andrews, disse que Djokovic "não está a ser mantido em cativeiro" no país.

"Ele é livre de sair quando quiser e a Força de Fronteira facilitará isso", disse Andrews à ABC. "É da responsabilidade de cada viajante certificar-se de que possui toda a documentação necessária para entrar na Austrália".

Os comentários de Andrews surgiram depois de os familiares de Djokovic, na Sérvia, terem protestado contra as acções das autoridades australianas.

"Estão a mantê-lo em cativeiro. O nosso Novak, o nosso orgulho. Novak é a Sérvia e a Sérvia é Novak", disse o pai de Djokovic, Srdjan, na quinta-feira.

"Eles espezinham o Novak, e por isso espezinham a Sérvia e o povo sérvio... Queriam subestimá-lo, pô-lo de joelhos, e não só a ele, mas também ao nosso país, à nossa bela Sérvia.

"Somos sérvios, um povo europeu orgulhoso e civilizado. Nunca atacámos ninguém, apenas nos defendemos".

A mulher de Djokovic, Jelena, adoptou uma abordagem mais moderada ao falar publicamente sobre a situação pela primeira vez nas redes sociais: "Estou a respirar fundo para me acalmar e encontrar gratidão (e compreensão) neste momento por tudo o que está a acontecer", escreveu no Instagram.

"A única lei que todos devemos respeitar em todas as fronteiras é o amor e o respeito por outro ser humano".

Pouco depois da meia-noite de sábado em Melbourne, o próprio Djokovic fez uma publicação no Instagram, escrevendo: "Obrigado às pessoas de todo o mundo pelo vosso apoio contínuo. Consigo senti-lo e é muito apreciado".

Sophie Jeong, Niamh Kennedy, AnneClaire Stapleton e Jessie Yeung, da CNN, contribuíram com reportagens.

Fonte: edition.cnn.com