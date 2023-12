Nick Kyrgios chamado "mau" e "rufia" pelo adversário derrotado em Wimbledon, Stefanos Tsitsipas

Kyrgios derrotou Tsitsipas em quatro sets - 6-7(2) 6-4 6-3 7-6(7) - num jogo polémico e cheio de ação no Court One, mas os dois continuaram a discutir nas conferências de imprensa após o jogo.

Tsitsipas ficou frustrado com o "bullying constante" de Kyrgios do outro lado da rede e tentou atingir o seu adversário com uma pancada durante o encontro.

Kyrgios, que se exprimiu durante todo o encontro, foi avisado pelo árbitro por ter dito palavrões e ficou furioso quando Tsitsipas não foi desqualificado por ter disparado uma bola para o público, devido à sua frustração.

"Sim, é uma intimidação constante, é isso que ele faz. Ele intimida os adversários. Provavelmente ele próprio foi um rufia na escola. Não gosto de rufias", disse Tsitsipas aos jornalistas após o jogo.

"Não gosto de pessoas que deitam os outros abaixo. Ele também tem alguns traços bons no seu carácter. Mas também tem um lado muito mau que, se for exposto, pode fazer muito mal às pessoas que o rodeiam".

Kyrgios, que já causou manchetes em Wimbledon pelas suas explosões e golpes audaciosos, riu-se dos comentários dos seus adversários, chamando-lhes "suaves".

Ele já tinha dito anteriormente que tinha um enorme respeito pelo grego quando foi entrevistado no court imediatamente após o jogo.

"Não sei o que dizer. Não sei bem como é que o intimidei. Foi ele que me acertou nas bolas, foi ele que acertou num espetador, foi ele que o atirou para fora do estádio", disse Kyrgios aos jornalistas depois de passar aos oitavos de final.

"Não fiz nada contra o Stefanos hoje que fosse desrespeitoso. Não o estava a furar com bolas. Chegar aqui e dizer que o maltratei, isso é muito fraco. Não somos feitos do mesmo tecido. Eu enfrento tipos que são verdadeiros concorrentes.

"Tenho muitos amigos no balneário, só para que saibam. Na verdade, sou um dos que mais gostam de mim. Estou bem. Ele não é apreciado. Vamos deixar isso bem claro".

Mais tarde, Tsitsipas pediu desculpa por ter atirado uma bola para o meio da multidão e admitiu ter tentado atingir Kyrgios com um body shot.

"Não estou habituado a jogar desta forma", disse. "Mas não posso ficar ali sentado, agir como um robô e como alguém que é completamente frio e ignorante.

"Porque estamos ali a fazer o nosso trabalho e há barulho a vir do outro lado do campo sem qualquer razão aparente.

"Em cada ponto que joguei hoje, senti que se passava alguma coisa do outro lado da rede.

"É a sua forma de manipular o adversário e de o fazer sentir-se distraído, de certa forma. Não há nenhum outro jogador que faça isto. Espero realmente que todos nós, jogadores, consigamos encontrar uma forma de tornar este desporto mais limpo e que este tipo de comportamento não seja aceite, não seja permitido, não seja tolerado."

Kyrgios, que vai defrontar o americano Brandon Nakashima na próxima ronda, disse que Tsitsipas devia estar mais preocupado em encontrar uma forma de o vencer.

"Eu ficaria muito chateado se perdesse para alguém duas semanas seguidas. Talvez ele devesse descobrir como me vencer mais algumas vezes primeiro", acrescentou o australiano.

Fonte: edition.cnn.com