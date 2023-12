Nice vs. Marselha: Jogo da primeira divisão francesa abandonado depois de os adeptos invadirem o relvado e entrarem em confronto com os jogadores

"O jogo entre o Nice e o Marselha, disputado no domingo à noite, terminou prematuramente porque - na sequência de distúrbios no relvado envolvendo adeptos e jogadores da casa, que levaram a uma interrupção de mais de uma hora - o jogo não foi disputado até ao fim", declarou a Ligue 1 no seu site.

Os distúrbios no estádio Allianz Riviera, em Nice, começaram quando o jogo se aproximava do fim.

Aos 75 minutos - com a equipa da casa a vencer por 1-0 graças ao golo de Kasper Dolberg - foram atiradas garrafas de água aos jogadores do Marselha, vindas do público, quando a equipa visitante se preparava para um pontapé de canto.

Uma garrafa parece ter atingido Dimitri Payet, avançado do Marselha, nas costas, que atirou para o meio da multidão.

Os colegas de equipa de Payet, Alvaro Gonzalez e Matteo Guendouzi, correram para o apoiar, enquanto o capitão do Nice, Dante, tentava acalmar a tensão crescente.

Os seguranças tentaram conter os adeptos no sector do estádio onde o canto deveria ter sido cobrado, mas acabaram por invadir o relvado.

Com a confusão que se seguiu entre adeptos, jogadores e equipa técnica, os jogadores do Nice e os seguranças tentaram acalmar a situação, mas dezenas de espectadores já se encontravam no relvado.

O jogo foi interrompido e as duas equipas abandonaram o relvado, com mais empurrões, enquanto o treinador do Marselha, Jorge Sampaoli, teve de ser contido pela sua equipa.

Após um atraso de mais de uma hora, os árbitros tentaram reiniciar o jogo, mas a equipa de Marselha recusou-se a regressar ao relvado, alegando preocupações de segurança.

"Na sequência dos graves incidentes do encontro OGC Nice - Olympique de Marseille... a Comissão Disciplinar da LFP convoca os dois clubes para a sessão de quarta-feira, 25 de agosto de 2021", informou a Ligue 1 na segunda-feira.

'Manter a perceção do público'

Num vídeo publicado no Twitter após o jogo de domingo, o presidente do Marselha, Pablo Longoria, disse que o incidente era "inaceitável".

"A Ligue 1 decidiu que o jogo deveria ser retomado. Mas nós decidimos, pela segurança dos nossos jogadores, que foram atacados e porque o campo foi invadido, que não podíamos voltar ao campo, uma vez que a segurança dos nossos jogadores não estava garantida", explicou.

O Marselha já teve problemas com adeptos adversários que atiraram objectos aos seus jogadores durante os jogos.

Há duas semanas, a vitória do Marselha por 3-2 sobre o Montpellier foi interrompida por breves instantes depois de os adeptos terem atirado garrafas para o relvado, algo que Longoria referiu.

"Esta já é a segunda vez esta época que estamos nesta situação: já aconteceu em Montpellier. Aí, decidimos retomar o jogo. O que aconteceu hoje é completamente inaceitável. Temos de abrir um precedente para o futebol francês, tomando uma posição.

"O árbitro do jogo de hoje falou connosco: disse-nos a mim e ao (treinador) Jorge Sampaoli que, de facto, a segurança do jogo não estava garantida e foi por isso que decidiu interromper a partida.

"No entanto, a Ligue 1 decidiu que o jogo deveria ser retomado, para manter a perceção do público. Não é aceitável para nós. Foi por isso que decidimos não voltar ao relvado e é por isso que vamos regressar a Marselha esta noite".

A Ligue 1 não respondeu ao pedido de comentário da CNN sobre os distúrbios no Allianz Arena.

O presidente do Nice, Jean-Pierre Rivere, considerou o incidente "dececionante", mas disse que parte da culpa era dos jogadores do Marselha.

"Toda a gente viu o que aconteceu. Foram atiradas garrafas de água, não podemos contestar isso", afirmou em comunicado. "Penso que, infelizmente, o que desencadeou as coisas foram as reacções dos dois jogadores do Marselha, que atiraram garrafas para a bancada dos nossos adeptos.

"Depois disso, as coisas foram de mal a pior. Penso que os serviços de segurança do Marselha não deveriam ter intervindo no relvado e, sobretudo, não deveriam ter atingido os nossos jogadores, porque dois dos nossos jogadores foram atingidos. Mas não é isso que está em causa".

O Marselha não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da CNN.

Rivere explicou que, após uma reunião com todas as partes, todos, exceto o Marselha, concordaram em retomar o jogo, uma decisão que ele diz não "compreender muito bem".

"O árbitro estava hesitante em retomar o jogo, pois não tinha a certeza da segurança e dos passos seguintes. Os serviços de segurança pública garantiram que não havia problemas para o resto do jogo.

"Disseram que, na bancada dos visitantes, houve danos e que foram lançados projécteis contra os nossos adeptos. Não vou fazer comentários. Em todo o caso, o que é evidente é que todos decidiram retomar o jogo. O prefeito, o chefe do serviço de segurança. Não percebi muito bem a decisão dos nossos colegas de Marselha de não retomarem o jogo.

"Toda a gente os aconselhou a retomar o jogo, faltavam 15 minutos. Falei com os adeptos para lhes dizer que o que tinham feito em termos de arremesso de garrafas não era aceitável.

"Garantiram-me duas vezes que não haveria problemas. Sei muito bem que o jogo podia ter sido reiniciado, toda a gente era a favor. Estava convencido de que tudo iria correr bem. Infelizmente, o Marselha não quis recomeçar".

