Newsmax prepara julgamento por difamação por divulgação de alegações infundadas sobre resultados eleitorais de 2020

Excluindo um acordo de última hora, comum em tais situações, ambas as partes estão se preparando para um confronto no tribunal no Delaware Superior Court, onde uma disputa semelhante entre Fox News e Dominion Voting Systems foi resolvida anteriormente por um recorde de $787 milhões.

O caso da Newsmax gira em torno das mesmas alegações enganosas, defendidas pelo ex-presidente Donald Trump e seus aliados republicanos, sugerindo que a eleição de 2020 foi manipulada pelo software da Smartmatic e de outros. A empresa com sede na Flórida entrou com uma ação legal contra a Newsmax e outras mídias conservadoras e figuras em 2021, alegando que sua reputação sofreu devido a mentiras.

A Newsmax manteve sua inocência e argumentou que estava relatando eventos noticiosos protegidos pela Primeira Emenda. Ao contrário de outros broadcasters conservadores, a Newsmax também transmitiu uma "correção" no ar em dezembro de 2020, declarando que sua redação não encontrou nenhuma prova de que a Smartmatic ou a Dominion manipularam votos na eleição de 2020.

"Este é um caso decisivo para a Newsmax", afirmou Howard Cooper, advogado representando a rede pró-Trump, durante uma audiência prévia na semana passada.

O juiz Eric Davis, que também gerenciou a ação judicial da Dominion contra a Fox News, está previsto para presidir um julgamento de um mês em Wilmington, Delaware. O caso da Newsmax avaliará os limites da publicação de mentiras sobre a eleição de 2020, e os procedimentos ocorrerão durante a fase final da campanha de 2024.

Davis já decidiu que as afirmações da Newsmax no ar sobre suspeitas de manipulação de votos eram claramente falsas. No entanto, ele indicou que um júri deve determinar se a Newsmax agiu com "má-fé real" - o padrão legal para provar difamação. A Smartmatic teria que provar que os funcionários da Newsmax tinham conhecimento das falsidades ou as ignoraram deliberadamente.

"O padrão de má-fé real é rigoroso, mas não é um passe livre", disse Katie Townsend, diretora jurídica do Comitê de Repórteres para a Liberdade de Imprensa. "O padrão é projetado para proteger erros e enganos inevitáveis. No entanto, esse padrão legal não isenta indivíduos que deliberadamente disseminam informações falsas e difamatórias."

No início deste ano, a Smartmatic chegou a um acordo em uma ação judicial de difamação contra a rede a cabo de extrema direita One America News por um valor não revelado. A empresa também está processando a Fox News em Nova York por difamação, com o julgamento não previsto até o ano que vem.

"Caminhões cheios" de relatórios difamatórios

Após as principais mídias - inclusive a Fox News - anunciarem que o candidato democrata Joe Biden havia vencido a eleição de 2020, Trump e seus aliados espalharam falsas alegações sobre sua vitória.

Nos dias seguintes à derrota de Trump, a Fox News começou a perder espectadores para a Newsmax, uma concorrente de cabo menor gerenciada pelo confidente de Trump, Chris Ruddy, e apresentada por uma equipe de personalidades pró-Trump. Os apresentadores da Newsmax ignoraram a vitória de Biden e deram espaço às alegações de Trump sobre fraude eleitoral em grande escala.

A empresa de tecnologia de votação alega que a Newsmax publicou "caminhões cheios" de relatórios difamatórios e endossou falsas alegações de que seu software alterou milhões de votos de Trump para Biden. O software da Smartmatic foi utilizado apenas no condado de Los Angeles em 2020 e não teve envolvimento em estados contestados onde Trump alegou falsamente que os resultados foram fraudados.

Vários programas citados na ação judicial da Smartmatic incluem apresentadores da Newsmax exibindo trechos da desgraçada advogada pró-Trump Sidney Powell promovendo essas mentiras na Fox News, incluindo uma alegação particularmente absurda de que "o presidente Trump venceu... por milhões de votos que foram alterados por esse software".

"Eu acredito nela, e não acredito nos críticos", o apresentador da Newsmax Greg Kelly disse após exibir o trecho da Powell em seu programa.

O apresentador da Newsmax Chris Salcedo também apoiou os comentários da Powell e afirmou que a Smartmatic tinha um "software de porta dos fundos" para manipular votos. Em outro segmento, ele afirmou que a Smartmatic "projetou essas máquinas para permitir fácil modificação do voto". O apresentador da Newsmax John Bachman sugeriu que a Powell estava questionando a integridade da Smartmatic "por uma boa razão".

Em sua ação judicial, a Smartmatic acusa a Newsmax de convidar descuidadamente convidados que vendiam mentiras que eles sabiam serem falsas, ou pelo menos eram altamente céticos em relação a elas.

Duas semanas após a eleição de 2020, o Bachman entrevistou Liz Harrington, então porta-voz sênior do Comitê Nacional Republicano, que afirmou falsamente que o software da Smartmatic "foi projetado para roubar eleições".

Os documentos do tribunal sugerem que a Smartmatic planeja chamar Ruddy, Kelly, Bachman e Salcedo para depor, obrigando-os a comparecer pessoalmente e responder a perguntas sob juramento.

A Newsmax também apresentará algumas provas relacionadas às acusações federais atuais, que acusam executivos da Smartmatic de subornar um alto funcionário filipino das eleições em 2016 para garantir contratos. A Smartmatic mantém sua inocência, mas esse caso trouxe atenção aos vínculos internacionais da empresa, especialmente seu envolvimento anterior na Venezuela.

A ação judicial revelou conversas privadas entre funcionários e líderes da Newsmax após a eleição de 2020.

Uma semana após a vitória de Biden, os apresentadores e produtores da Newsmax receberam um memorando de Ruddy, afirmando: "Não temos prova de um esquema de fraude eleitoral, mas não devemos suprimir as alegações feitas pelo Presidente ou seus advogados enquanto eles contestam os resultados da eleição".

Como relatado em uma recente audiência prévia, eles continuaram a promover a história mais 23 vezes após isso. "Eles sabiam que não tinham prova", afirmou o principal advogado da Smartmatic, Erik Connolly.

Os advogados da Newsmax argumentaram que o memorando também disse que a rede reconheceria Biden como o presidente eleito, eleito pelo Colégio Eleitoral, e encorajaria uma transição de poder pacífica.

Os documentos do tribunal também sugerem que o apresentador da Newsmax Bob Sellers disse a um produtor em 9 de novembro de 2020: "Por quanto tempo vamos fingir que há fraude eleitoral?"

Ele então disse em 11 de dezembro: "Agora podemos atacar Biden em vez de defender a loucura."

A correspondente da Casa Branca da Newsmax, Emerald Robison, foi informada em janeiro de 2021, por meio de e-mails internos apresentados em uma recente audiência, de que não é mais aceitável veicular alegações não confirmadas e não comprovadas sem fortes evidências que suportem a análise de ambas as partes.

Apesar da decisão judicial de que as afirmações ao vivo da Newsmax sobre suspeitas de manipulação de votos eram falsas, a empresa de mídia enfrenta uma batalha legal contínua, com o julgamento marcado para avaliar os limites da divulgação de alegações eleitorais não confirmadas.

Em sua ação judicial contra a Newsmax, a Smartmatic alega que a empresa sabia que estava veiculando relatórios difamatórios que promoviam alegações falsas de que o software da Smartmatic manipulava votos.

Leia também: