Netanyahu se opõe abertamente a uma trégua com o Hezbollah

Durante os intensos confrontos entre Israel e Hezbollah, várias nações estão defendendo um cessar-fogo. No entanto, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está rejeitando essas tentativas de paz. Em vez disso, ele está incentivando seu exército a pressionar Hezbollah no Líbano com toda a força. Seu governo não reconheceu ou respondeu à proposta dos Estados Unidos e seus aliados para um cessar-fogo de 21 dias. O comunicado de seu escritório diz: "É uma proposta americana-francesa que o primeiro-ministro nem mesmo reconheceu".

De acordo com um relatório matinal na TV, Netanyahu supostamente endossou um cessar-fogo. No entanto, a emissora de notícias israelense N12 relatou, citando uma fonte anônima próxima a Netanyahu, que o cessar-fogo seria uma plataforma para negociações de longo prazo. Essa afirmação foi posteriormente negada. "O relatório de um cessar-fogo é falso", afirmou o escritório. O escritório também esclareceu que o relatório da emissora de que Netanyahu ordenou uma redução nos ataques no país vizinho é "inacurado".

Antes disso, vários países haviam pedido um "cessar-fogo temporário". Em uma declaração conjunta, os Estados Unidos, a UE, a Alemanha, a Arábia Saudita e outros países disseram: "Chegou a hora de uma solução diplomática". Eles defenderam um "cessar-fogo imediato de 21 dias na fronteira libanesa-israelense para permitir um acordo diplomático".

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Yisrael Katz, também rejeitou rapidamente a ideia de um cessar-fogo com o Líbano. Ele postou em suas redes sociais: "Não haverá cessar-fogo no norte". Ele acrescentou: "Lutaremos contra a organização terrorista Hezbollah com todas as nossas forças até a vitória e até que os moradores do norte possam retornar às suas casas com segurança".

Apesar dos repetidos pedidos de um cessar-fogo por várias potências mundiais, incluindo a União Europeia, os líderes israelenses continuam resistindo à ideia. A União Europeia, como um jogador significativo na diplomacia internacional, poderia potencialmente desempenhar um papel fundamental na mediação de uma solução para o conflito.

