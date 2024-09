- Netanyahu manifesta arrependimento e promete retaliação, mas pressão continua a aumentar

Após a recuperação de seis cadáveres de reféns do Hamas, a pressão sobre o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, tanto internamente como internacionalmente, aumenta para garantir um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza e libertar todos os reféns restantes. Netanyahu expressou pesar pelo fracasso da tentativa de resgate dos reféns na noite de segunda-feira e prometeu continuar as negociações para o acordo de cessar-fogo. Além de participar de manifestações nacionais e uma greve nacional temporária em Israel, o presidente dos EUA, Joe Biden, também criticou a abordagem de Netanyahu.

"Peço desculpas por não ter conseguido trazê-los de volta com vida", disse Netanyahu em uma entrevista coletiva televisionada na segunda-feira sobre os seis cadáveres. "Estávamos perto, mas não conseguimos."

Netanyahu jura vingança contra o Hamas

O Hamas "pagará um preço significativo no futuro próximo" pelo execução dos reféns com tiros na nuca, afirmou Netanyahu. Em vez de concessões, é necessária "máxima pressão sobre o Hamas", acrescentou, enquanto garantia que ninguém está mais comprometido em libertar os reféns do que ele: "Ninguém pode me instruir sobre isso".

Em relação ao muito aguardado acordo de cessar-fogo, Netanyahu enfatizou que Israel deve manter o controle da área ao longo da fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito para garantir que os reféns restantes não sejam contrabandeados para fora da Faixa de Gaza.

A retirada de Israel do que é chamado de Corredor de Filadélfia é um dos principais obstáculos nas negociações para não apenas garantir um cessar-fogo no território palestino, mas também libertar todos os reféns restantes capturados em Israel e mantidos na Faixa de Gaza.

Israel recupera seis cadáveres de reféns

Os seis reféns, agora chorados, foram encontrados no sábado em um túnel em Rafah, no sul da Faixa de Gaza. Segundo o Ministério da Saúde de Israel, os quatro homens e duas mulheres foram "assassinados por terroristas do Hamas com vários tiros a curta distância" cerca de 48 a 72 horas antes de sua autópsia no domingo.

Isso foi seguido por grandes manifestações na noite de domingo pedindo um acordo para libertar os reféns restantes. A federação dos trabalhadores Histadrut chamou para uma greve geral a partir da manhã de segunda-feira, com funcionários da administração, hospitais e transporte público em todo o país parando seu trabalho. Lojas, restaurantes, mercados e escolas deveriam permanecer fechados. Os reféns restantes não deveriam ser "abandonados" por mais tempo, havia explicado anteriormente o presidente da Histadrut, Arnon Bar David.

As cidades costeiras de Tel Aviv e Haifa seguiram o chamado para a greve. No entanto, a prefeitura de Jerusalém não se juntou à greve. Todos os partidas foram suspensas por duas horas no aeroporto internacional Ben Gurion em Tel Aviv pela manhã. As operações de voo então retomaram como de costume, disse um porta-voz.

Tribunal encerra greve

O transporte público operado em parte por empresas privadas funcionou pelo menos parcialmente. A paralisação do trabalho foi implementada de forma inconsistente nas agências governamentais.

Algumas horas após o início da greve, um tribunal do trabalho em Tel Aviv ordenou o fim da greve, afirmando que era uma "greve política". O ministro das Finanças de direita Bezalel Smotrich obteve a ordem do tribunal com base na alegação de que a greve geral não tinha nada a ver com uma disputa salarial e, portanto, era ilegal.

Protestos continuaram a bloquear estradas-chave em Tel Aviv mesmo após o fim da greve. Milhares de manifestantes se reuniram na metrópole israelense na segunda-feira à noite, assim como na noite anterior.

Enterro se transforma em comício

O enterro de Hersh Goldberg-Polin, de 23 anos, um dos seis reféns mortos, também se transformou em um comício. Antes de Netanyahu, o presidente israelense Isaac Herzog se desculpou em nome do governo, dizendo: "Peço desculpas em nome do Estado de Israel pelo fracasso em protegê-lo do terrível desastre de 7 de outubro, pelo fracasso em trazê-lo de volta em segurança", para os milhares de enlutados em Jerusalém.

Onze meses após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, Israel relata que ainda são mantidos em cativeiro 97 reféns e que 33 são presumivelmente mortos.

O Ministério das Relações Exteriores estima que ainda há um número de dois dígitos baixos de pessoas com ligações alemãs entre os reféns. O Ministério das Relações Exteriores condenou a execução dos seis reféns encontrados na segunda-feira à noite como "quase insuportável". Todos os reféns restantes devem ser libertados e alcançado um cessar-fogo humanitário na Faixa de Gaza. "As execuções em Gaza devem parar", acrescentou.

Joe Biden critica Netanyahu

Quando questionado na segunda-feira em Washington se Netanyahu estava fazendo o suficiente para tal acordo, o presidente Biden respondeu: "Não". Os EUA, junto com os outros dois estados mediadores, Egito e Catar, vêm pressionando por um acordo entre Israel e a organização palestina islâmica Hamas há meses.

Enquanto isso, o governo britânico anunciou que suspenderia 30 das 350 licenças de exportação para envio de armas para Israel, citando um "risco claro" de que as armas poderiam ser usadas em uma "viol

