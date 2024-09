Netanyahu está a ponderar uma estratégia para forçar todos os civis palestinianos a sair do norte de Gaza, com o objectivo de cercar o Hamas.

A quantidade de palestinos que residem ao norte do que é conhecido como o chamado corredor de Netzarim, que divide a Faixa de Gaza em duas partes, é incerto, com estimativas em torno de cem mil. O plano não menciona nenhum cronograma, condições ou métodos para que civis possam retornar à Gaza norte após um ano de constantes ataques aéreos israelenses, o que faz com que os palestinos se tornem cada vez mais relutantes em cumprir as ordens de realocação israelenses.

A ideia foi proposta por um grupo de antigos generais militares israelenses, que recentemente a apresentaram ao governo israelense e a um importante comitê parlamentar. O objetivo é empregar táticas de bloqueio para enfraquecer os combatentes de Hamas, forçando-os a libertar os 101 reféns que mantêm na região.

Giora Eiland, um general militar israelense reformado que lidera a proposta, declara em um vídeo promocional lançado online: "Aqueles que abandonarem receberão suprimentos e água. Mas, dentro de uma semana, toda a região norte da Faixa de Gaza se transformará em uma zona militar. E essa zona militar, como a vemos, não permitirá a entrada de suprimentos ou suprimentos."

A emissora de televisão israelense afiliada à CNN, a Kan, relatou que Netanyahu, durante uma reunião privada com o Comitê de Relações Exteriores e Defesa da Knesset, expressou apoio ao plano. No entanto, ele qualificou seu apoio, afirmando: "Este é um dos planos em consideração, mas há outras alternativas também. Continuamos comprometidos com a desmantelamento do controle civil de Hamas na Faixa de Gaza."

A data desta reunião permanece incerta.

Um funcionário do governo israelense respondeu às notícias confirmando a precisão das declarações de Netanyahu, mas acrescentou: "Apenas expressar sentimentos favoráveis não equivale a endossá-lo."

Este funcionário afirmou ainda que o chefe da divisão estratégica das Forças de Defesa de Israel apresentaria em breve a Netanyahu várias estratégias possíveis para desmantelar as capacidades de controle civil de Hamas na Faixa de Gaza.

Apelos para a Adoção do Plano

Vinte e sete membros da Knesset, incluindo três ministros atuais do governo, assinaram uma carta ao governo pedindo a implementação do plano.

Eiland atua como a cara pública da proposta, tendo alcançado a patente de major-general ao longo de sua carreira e servido como chefe do Conselho de Segurança Nacional do primeiro-ministro de 2004 a 2006.

No vídeo, Eiland afirma: "A situação atual na Faixa de Gaza é que Sinwar não está sob pressão. A ação adequada é aconselhar os cerca de 300.000 residentes da Faixa de Gaza que permaneceram a partir do norte da Faixa de Gaza."

Eiland alerta: "Dentro de uma semana, toda a região norte da Faixa de Gaza se transformará em uma zona militar. Essa zona militar, em nossa visão, não permitirá a entrada de suprimentos ou suprimentos. É por isso que cerca de 5.000 terroristas que residem nessa área podem se render ou morrer de fome."

Eiland enfatiza: "Tiranos como Sinwar não são intimidados pela pressão militar tanto quanto temem duas coisas - estratégias governamentais alternativas e a presença de uma população irritada que pode derrubá-los."

O Fórum de Comandantes e Combatentes da Reserva, uma organização composta por comandantes e combatentes atuais e da reserva, endossou o plano como meio de alterar a situação de guerra.

Permanece incerto onde a liderança sênior das Forças de Defesa de Israel (IDF) se posiciona em relação à proposta. Quando contactada pela CNN para comentar, a IDF redirecionou nossas consultas à Office do Primeiro-Ministro.

O plano não aborda a possibilidade de palestinos voltarem a morar na Faixa de Gaza do Norte, de acordo com um de seus defensores, o general reformado Gershon Hacohen.

Hacohen esclareceu em uma mensagem de texto à CNN: "Se eles poderão voltar algum dia depende do futuro. Não há indicação clara no plano de que eles sejam permanentemente proibidos de retornar."

O grupo de generais afirma ter apresentado o plano ao governo israelense várias vezes. O Office do Primeiro-Ministro recusou-se a confirmar essas reuniões à CNN.

O plano foi apresentado ao Comitê de Relações Exteriores e Defesa da Knesset. Meirav Cohen, membro da Knesset do partido centrista Yesh Atid, criticou o governo por permitir a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

Cohen falou durante uma reunião com o grupo de pressão, incluindo Eiland: "A única ameaça que eles enfrentam é a obesidade. É assim que pretendemos trazer nossos reféns para casa? Acho que o plano proposto por Giora e outros comandantes é inteligente. Ele estabelece diretrizes claras. Temos que implementá-lo."

Em uma carta dirigida a Netanyahu e seus colegas do gabinete, 27 dos 120 membros da Knesset reclamaram: "Ainda não alcançamos nossos objetivos em nenhum dos objetivos estabelecidos pelo Conselho de Guerra."

Eles pedem ao governo que implemente o plano de Eiland na Faixa de Gaza do Norte. "Após sua execução neste canto, ele poderia potencialmente ser executado em outras áreas da faixa", eles escreveram.

Os generais que defendem esse plano acreditam que enfraquecer o Hamas no Oriente Médio por meio de táticas de bloqueio na Faixa de Gaza do Norte pode encorajar a libertação dos 101 reféns que mantêm. A preocupação global com o potencial deslocamento de cerca de 300.000 palestinos que vivem na Faixa de Gaza do Norte ecoa pelo mundo, expressando temores sobre o impacto na comunidade do Oriente Médio e nas populações pobres do mundo que residem nessa região.

Leia também: