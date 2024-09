Neste incidente, um trabalhador que operava uma escavadora morreu após uma explosão num parque químico.

Inicialmente, um homem em um parque químico de Bitterfeld-Wolfen, em Saxônia-Anhalt, que deveria apenas separar sucata usando um buldózer, encontrou um incidente trágico.

Por volta das 11h, o infeliz incidente ocorreu no parque químico de Bitterfeld-Wolfen, em Saxônia-Anhalt. Segundo o porta-voz da polícia, o operador do buldózer infelizmente atingiu um recipiente de gás com a pá enquanto separava a sucata, resultando em uma explosão. Essa informação também foi compartilhada pelo "Mitteldeutsche Zeitung".

O incidente deixou o homem sem vida no local. Sua identidade ainda não foi oficialmente confirmada. As autoridades estão investigando os detalhes exatos do acidente, de acordo com o porta-voz da polícia.

Após o incidente, foi confirmado que ocorreu dentro de uma empresa de reciclagem. O impacto do recipiente de gás sob pressão resultou em uma trilha de fumaça visível e uma explosão alta. Como havia substâncias inflamáveis na pilha de sucata, também começou um incêndio, de acordo com o "Mitteldeutsche Zeitung". O incêndio foi apagado às 11h45, de acordo com o chefe dos bombeiros de Bitterfeld, Oliver Karbbaum. Após o incidente, uma inspeção detalhada foi realizada para garantir a segurança dos edifícios vizinhos. Não foram detectados potenciais riscos para os moradores locais ou empresas próximas.

Bombeiros chegaram ao local do acidente rapidamente, com o objetivo de conter o incêndio subsequente. Apesar do clarão e do calor, a equipe de bombeiros conseguiu apagar as chamas efetivamente, evitando danos maiores.

A resposta dos bombeiros foi considerada crucial para minimizar potenciais danos, dada a presença de materiais inflamáveis no monte de lixo após a explosão.

Leia também: