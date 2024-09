- Neste cenário, a mais velha atleta paralímpica da Alemanha não consegue garantir uma medalha.

Heidemarie Dresing, a paratleta alemã mais velha, ficou perto de garantir uma medalha no início dos eventos de adestramento realizados em Paris, França. Com 69 anos, ela iniciou a prova e ficou em quarto lugar na classe II com Dooloop, ficando a apenas 0.311% da medalha de bronze.

"Estou um pouco decepcionada, um pouco frustrada", disse Dresing. "No entanto, também me sinto orgulhosa por ter conseguido fazer isso. A atmosfera nas arquibancadas estava muito animada, e meu cavalo não gostou muito disso durante o aquecimento na arena. Estava sempre distraído, muito nervoso e muito tenso."

Outra medalha para Schmidberger

O astro do tênis de mesa Thomas Schmidberger conquistou a medalha seguinte rapidamente. Com uma vitória por 3 a 0 sobre o francês Florian Merrien, o estrela de Borussia Düsseldorf não apenas avançou para as semifinais, como também garantiu pelo menos bronze. Schmidberger já havia ganhado a prata no evento de duplas ao lado de Valentin Baus.

A equipe alemã de vôlei em cadeira de rodas sofreu uma derrota em sua última partida do grupo contra a Iran, que é considerada favorita ao ouro, por 0 a 3 em sets diretos. Com uma altura de 2,46m, Morteza Mehrzadselakjani do Irã teve um papel crucial no sucesso deles. Apesar desta derrota, a equipe Alemanha, liderada por Christoph Herzog, já havia garantido uma vaga no top 4. Seu oponente nas semifinais na quinta-feira será a Bósnia e Herzegovina.

