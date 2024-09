Nesta hora, o filme "Russos em conflito" está a ser exibido no festival

10:51 Embaixador Russo em Berlim Duvida de Discussões de Paz Sobre Conflito na Ucrânia

O embaixador russo em Berlim, Sergei Nechaev, expressou dúvidas sobre potenciais negociações de paz em relação à guerra na Ucrânia. Nechaev declarou à Deutschlandfunk que primeiro é necessária uma acordo de paz. Somente após a apresentação de um plano, a Rússia poderá determinar sua alinhamento com suas próprias perspectivas. Nechaev mencionou os comentários do chanceler alemão Olaf Scholz em uma entrevista da ZDF algumas semanas antes, onde ele defendeu avanços rápidos rumo à paz. "Certamente haverá outra conferência de paz", declarou Scholz. Tanto ele quanto o presidente ucraniano Zelensky concordam que a Rússia também deve ser incluída nessa conferência.

10:31 Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas Ajuda a Ucrânia Durante o Inverno

Com numerous ataques aéreos russos em infraestrutura vital, especialistas especulam que os ucranianos podem enfrentar um inverno severo com interrupções de energia, aquecimento e água. Para aliviar esses transtornos, a empresa de energia ucraniana Naftogaz se uniu ao Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD). O PNUD ajudará a Ucrânia a manter interrupções no suprimento da população, entre outras coisas, fornecendo geradores a gás.

09:55 Região de Sumy: 280.000 Pessoas Sem Energia após Ataque

Após ataques na região de Sumy, na Ucrânia, com drones Shahed russos, cerca de 280.000 pessoas estão sem energia. O exército ucraniano afirma ter abatido 16 drones, mas os que conseguiram passar causaram danos à infraestrutura crítica.

09:28 Ucrânia Acusa Russos de Executar POW com Espada

O comissário de direitos humanos do parlamento ucraniano relatou a execução de um prisioneiro de guerra ucraniano desarmado com uma espada. "Os russos executaram um prisioneiro de guerra ucraniano desarmado, cujas mãos estavam amarradas com fita adesiva, com uma espada", comentou o comissário, chocado com a brutalidade e sede de violência dos russos. Uma fotografia do soldado morto dessa maneira foi publicada nas redes sociais naquele dia. A espada usada na execução tem a inscrição "Pelo Kursk". Os fotógrafos ucranianos Konstantin e Vlada Liberova publicam imagens de soldados ucranianos que sobreviveram à captivity russa.

09:02 Comandante Checheno Fala sobre Ofensiva de Kursk

Quando Kyiv iniciou sua incursão na região de fronteira de Kursk no início de agosto, a liderança militar russa permaneceu em silêncio. No entanto, o comandante checheno Apti Alaudinow expressou otimismo em seu canal do Telegram: "Fiquem calmos, belisquem pipoca e assistam nossos caras destruírem o inimigo", escreveu no primeiro dia da operação. Desde então, Alaudinow se tornou um comentarista-chave da ofensiva de Kursk, com os meios de comunicação russos disseminando suas declarações. De acordo com especialistas consultados pela AFP, essa presença na mídia só é permitida com a aprovação das mais altas autoridades. Assim como o líder checheno Ramzan Kadyrov, Alaudinow parece desfrutar de um grau incomum de liberdade de expressão. Alguns até especulam que ele poderia ser o sucessor de Kadyrov, já que ele está supostamente com saúde fragilizada.

08:42 Alemanha Envia 100 Milhões de Euros em Ajuda de Inverno à Ucrânia

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, anunciou durante sua visita à República da Moldávia, em Chisinau, que a Alemanha fornecerá à Ucrânia mais 100 milhões de euros em ajuda de inverno. "O inverno está chegando, e o outono está à porta", disse Baerbock antes de uma reunião da Plataforma de Parceria da Moldávia na capital da antiga república soviética. Teme-se outra "guerra de inverno" iniciada pela Rússia para tornar a vida o mais difícil possível para o povo ucraniano.

08:01 Ucrânia Relata Ataques Aéreos Russos em Instalações de Energia em Sumy

A Ucrânia relatou outro grande ataque de drones da Rússia. A defesa aérea abateu 34 dos 51 drones russos na noite passada, segundo o exército do ar. Eles estiveram ativos em cinco regiões. De acordo com as autoridades locais, as instalações de energia na região nordeste de Sumy também foram alvo. Um total de 16 drones russos foram interceptados lá, e fontes de energia críticas, incluindo sistemas de suprimento de água e hospitais, foram conectadas a fontes de energia de backup. Equipes de emergência estão atualmente fazendo reparos.

07:37 Ucrânia Relata 1.020 Vítimas Russas nas Últimas 24 Horas

A Rússia sofreu 1.020 baixas, incluindo mortos e feridos, nas últimas 24 horas, de acordo com o Estado-Maior ucraniano. Isso aumenta o total de perdas russas desde a invasão total em fevereiro de 2022 para 635.880. Nas últimas 24 horas, seis sistemas de artilharia e dois tanques foram danificados ou destruídos, além de seis veículos blindados e 66 drones.

07:10 Kyiv Post: Aeroporto Militar Russo Alvo de Ataques de Drones Ucranianos

Durante a noite, o aeroporto militar russo em Engels, na região de Saratov, foi aparentemente atacado por drones ucranianos, de acordo com o Kyiv Post. Vídeos mostram explosões, e bombardeiros estratégicos armados com mísseis que a Rússia usa para atacar cidades ucranianas são thought to be stationed at the airport.

06:35 Secretário-Geral da NATO Stoltenberg Incentiva Discussão sobre Armas de Alcance Longo para a Ucrânia

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, ao deixar o cargo, incentiva a discussão em andamento sobre a possível autorização para a Ucrânia disparar armas ocidentais de longo alcance em território russo. "Cada aliado tem o poder de tomar tais decisões, mas é importante que trabalhemos juntos nesses assuntos, assim como sempre fazemos", aconselhou Stoltenberg à rádio britânica LBC. A Ucrânia tem pedido essa autorização para atingir quartéis-generais, aeroportos e infraestrutura russos há semanas. Quanto às preocupações com a escalada, Stoltenberg reconheceu que não há opções sem riscos na guerra. "No entanto, ainda acho que o maior risco está na vitória de Putin na Ucrânia."

06:13 Meta Interrompe a Disseminação Global de Propaganda Russa via RTA Meta, proprietária do Facebook, está limitando a disseminação de propaganda do Estado russo através de plataformas de mídia como a RT em todo o mundo. A RT (antiga Russia Today) e suas entidades relacionadas serão proibidas nos aplicativos da Meta, incluindo Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads, de acordo com o anúncio da Meta. Desde a primavera de 2022, a RT está proibida na UE devido a campanhas de desinformação relacionadas à invasão da Ucrânia pela Rússia. Para mais detalhes, visite este link:

05:33 Lukashenko Concede Perdão a 37 Presos na BielorrússiaO líder autoritário da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, perdoou 37 presos. A Administração Presidencial em Minsk considera esses prisioneiros condenados por "extremismo", um termo frequentemente usado para desqualificar dissidentes bielorrussos. Entre os perdoados estão seis mulheres e indivíduos com problemas de saúde. Não foram divulgados detalhes sobre os 37 indivíduos perdoados. Nas últimas duas meses, a Bielorrússia perdoou repetidamente presos detidos por oposição ao governo. Em meados de agosto, Lukashenko perdoou 30 prisioneiros políticos, e outros 30 seguiram em setembro. Em cada caso, o presidente afirmou que os prisioneiros expressaram arrependimento e buscaram perdão.

03:11 Relatório da ONU: Condição dos Direitos Humanos na Rússia Deteriora-seA situação dos direitos humanos na Rússia está piorando, de acordo com um relatório da ONU. "Agora existe um sistema estruturalmente imposto e patrocinado pelo Estado de violações dos direitos humanos", afirma Mariana Katzarova, designada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2023 como a relatora especial sobre a Rússia. Este sistema visa sufocar a sociedade civil e a oposição política, segundo o relatório. Críticos da guerra da Rússia contra a Ucrânia e dissidentes estão sendo cada vez mais alvo. Katzarova estima que pelo menos 1372 indivíduos foram condenados por acusações questionáveis e receberam longas penas de prisão. Em detenção, eles sofrem tortura. Prisioneiros políticos são mantidos em celas de isolamento solitária, enquanto outros são forçados a receber tratamento psiquiátrico. Somente aqueles dos quais Katzarova tem conhecimento são mencionados no relatório; os números reais podem ser ainda maiores, acrescentou um membro da equipe.

23:24 Suécia Assumirá o Papel de Liderança na Presença Proposta da NATO na FinlândiaA NATO está considerando a criação de uma presença militar no norte da Finlândia, com a Suécia potencialmente assumindo o papel de liderança. Isso envolveria a construção de um novo modelo de força multinacional da NATO, chamado Forças Terrestres Avançadas (FTA), semelhante àquelas em países vizinhos da NATO que enfrentam a Rússia. O ministro da Defesa da Suécia, Pål Jonson, e o ministro da Defesa da Finlândia, Antti Häkkänen, anunciaram isso em uma conferência de imprensa em Estocolmo. Jonson expressou gratidão pelo convite da Finlândia para liderar essa presença, afirmando que isso fortaleceria a segurança geral da NATO.

Apesar das reservas do embaixador russo sobre potenciais negociações de paz, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas está fornecendo assistência à Ucrânia para mitigar os efeitos das interrupções de energia durante o rigoroso inverno. A empresa de energia ucraniana Naftogaz está colaborando com o PND para fornecer geradores a gás e manter interrupções no suprimento da população.

Dado o contexto militar do conflito, é crucial que quaisquer forças militares, incluindo a presença potencial da NATO na Finlândia, sigam os padrões internacionais de direitos humanos e garantam os direitos dos civis. O relatório da ONU destaca a deterioração da situação dos direitos humanos na Rússia, indicando um sistema estruturalmente imposto e patrocinado pelo Estado de violações dos direitos humanos.

